بیانیه سازمان کنفرانس احزاب سیاسی آسیا در محکومیت تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونی به ایران

سازمان کنفرانس احزاب سیاسی آسیا(ICAPP) با صدور و ارسال بیانیه‌ای رسمی به حزب موتلفه اسلامی (عضو کمیته دائمی این سازمان)، تشدید تنش های نظامی در خاورمیانه و اقدام مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، در این بیانیه ضمن درخواست از طرف‌های درگیر برای احترام به تعهدات خود طبق حقوق بین الملل از جمله منشور ملل متحد (منشوری که به صراحت تهدید به استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور و یا هر اقدام مغایر با اهداف سازمان ملل متحد را ممنوع اعلام کرده است)، بر ضرورت توقف فوری خصومت‌ها و کاهش تنش تاکید شده و از همه طرف‌ها خواسته شده که بی‌درنگ به میز مذاکره بازگردند!

این سازمان در پایان تصریح کرده است که هیچ جایگزین مقبولی برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، مطابق با موازین حقوق بین‌الملل، وجود ندارد. سازمان کنفرانس احزاب سیاسی آسیا مجموعه‌ای از ۴۴۰ حزب آسیایی است که ۴۴ حزب در کمیته دائمی آن عضویت دارند.

