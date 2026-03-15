بیانیه سازمان کنفرانس احزاب سیاسی آسیا در محکومیت تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونی به ایران

به گزارش ایلنا، در این بیانیه ضمن درخواست از طرف‌های درگیر برای احترام به تعهدات خود طبق حقوق بین الملل از جمله منشور ملل متحد (منشوری که به صراحت تهدید به استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور و یا هر اقدام مغایر با اهداف سازمان ملل متحد را ممنوع اعلام کرده است)، بر ضرورت توقف فوری خصومت‌ها و کاهش تنش تاکید شده و از همه طرف‌ها خواسته شده که بی‌درنگ به میز مذاکره بازگردند!

این سازمان در پایان تصریح کرده است که هیچ جایگزین مقبولی برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، مطابق با موازین حقوق بین‌الملل، وجود ندارد. سازمان کنفرانس احزاب سیاسی آسیا مجموعه‌ای از ۴۴۰ حزب آسیایی است که ۴۴ حزب در کمیته دائمی آن عضویت دارند.

انتهای پیام/