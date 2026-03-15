به گزارش ایلنا، اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور صبح امروز (یکشنبه ۲۴ اسفند ماه) با همراهی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران و رئیس سازمان آتش نشانی از تعدادی از ابنیه و تاسیسات آسیب دیده غیرنظامی شهر تهران در جریان جنگ تحمیلی ائتلاف آمریکایی-صهیونیستی بازدید و با تعدادی از شهروندان آسیب دیده در جریان حملات وحشیانه آمریکا به مناطق مسکونی واقع در میدان رسالت گفتگو کردند.

اعضای کمیسیون در جریان این نظارت میدانی از انبار سوخت شرق تهران واقع در ابتدای جاده لشگرک، کلانتری بازار و ساختمان دادگستری، ایستگاه آتش نشانی شماره یک تهران و بافت مسکونی میدان رسالت و محله ای که به طور کامل با اصابت مستقیم موشک های آمریکایی تخریب شده بود، بازدید کردند.

محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در حاشیه این بازدیدها گفت: با توجه به تخریب ۱۰ تا ۱۰۰ درصدی منازل مسکونی در منطقه رسالت، شهرداری برای اسکان بازماندگان اقداماتی را انجام داده است، البته مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و انتظار داریم که جامعه هتل داران همکاری‌های بیشتری در شرایط جنگی داشته باشند.

وی افزود: همچنین تامین تجهیزات و وسایل خانه نیز یکی از مشکلات موجود بود که باید برای آن تدبیر کرد و البته صبر و ایستادگی مردم در شرایطی که محل زندگی آنها مورد تهاجم قرار گرفته، بسیار قابل احترام است و همین مسئله موجب یاس و شکست دشمن شده است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس اظهار کرد: با توجه به اینکه حدود ۴۰ درصد حملات به تهران بوده است، ۵۰۰۰ هزار آتش نشان در حوزه نجات و حریق به طور آماده باش در تهران مشغول هستند اما در حوزه تأمین و پشتیبانی برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای شرایط جنگی و پس از جنگ نیاز است.