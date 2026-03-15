سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: در این نشست همچنین در بحث فعالیت فرهنگی دستگاه‌های مربوطه به ویژه جبهه فرهنگی انقلاب در همه کشور از وزارتخانه‌های میراث و گردشگری ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی و فعالیت‌های حوزه هنری انقلاب و همچنین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور تجلیل شد و ضرورت فراهم شدن بستر نقش‌آفرینی هرچه بیشتر هنرمندان و فعالان فرهنگی اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت.

راستینه گفت: در این نشست در بحث ضرورت حمایت از جامعه ورزشی کشور هم از مواضع وزارت ورزش و جوانان تقدیر و تأکید شد به منظور حفظ سلامت ورزشکاران ایرانی برای حضور در جام جهانی آتی که بازی‌های آن هم‌زمان در آمریکا و مکزیک برگزار می‌شود، با توجه به تهدیدات رئیس جمهور خبیث آمریکا نسبت به بازیکنان تیم ملی رایزنی‌های لازم با فیفا انجام شود و ضمن محکومیت رویکرد غیر انسانی آمریکا، تاکید شد این تصویر آمریکا باید توسط دیپلماسی ورزشی در جهان مطرح و مواضع رئیس جمهور آمریکا محکوم شود.

وی تصریح کرد: تأکید کمیسیون فرهنگی مجلس بر این بود که در مرحله اول حفظ عزت ایران اسلامی و سلامت ورزشکاران حائز اهمیت است و در صورتی که فیفا نتواند تعهدات خود را براساس اساسنامه فیفا انجام دهد و نسبت به این مواضع رئیس جمهور آمریکا واکنشی نشان ندهد و تضمینات لازم داده نشود، تصمیمات مقتضی گرفته خواهد شد.

راستینه در بخش دیگر صحبت‌های خود با اشاره به تقدیر از روحیه ایثار و امدادرسانی در جامعه هلال احمر آتش‌نشانی و نیروهای خدمات شهری شهرداری‌ها در این نشست، گفت: حضور میدانی نیروهای مردمی بسیج در ایست‌های بازرسی هم که بسیار ارزشمند و موثر بوده، مورد تجلیل و تقدیر کمیسیون فرهنگی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه همچنین ضرورت هم افزایی و هماهنگی دستگاه‌های فرهنگی در اطلاع‌رسانی و همچنین به تصویر کشیدن اقتدار فرزندان ایران اسلامی در نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی در حفظ و حراست از امنیت ایران اسلامی و همچنین ضروریات فرهنگی لازم برای شناخت پیچیدگی‌های امنیتی در زمان جنگ برای خنثی نمودن طراحی‌های دشمن مورد تاکید قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در این جلسه بر فعالیت دستگاه‌های مختلف اجرایی نسبت به ارتقاء دانش و بینش سواد رسانه‌ای برای اعضا و کارکنان خود و همچنین آحاد مردم برای شناخت بیشتر تاثیرات فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بر رویه‌های فرهنگی و امنیتی کشور مورد تاکید قرار گرفت.

راستینه افزود: همچنین تاکید شد صدا و سیما نسبت به تاثیرات عملیات روانی دشمن، شبهه‌پراکنی و تولید شایعات مختلف اطلاع رسانی بیشتری را انجام داده و نسبت به ایجاد بستر لازم جهت نقش‌آفرینی گسترده مردم در پویش مقابله با جنگ روانی دشمن برنامه‌ریزی مستمری انجام شود

وی در پایان به خانه ملت گفت: در این جلسه همچنین مقرر شد جلسات کمیسیون فرهنگی مجلس جهت رصد فضای رسانه‌ای، فرهنگی و تبلیغی کشور بنا بر ضرورت‌های لازم در زمانبندی‌های مشخص برگزار شود.