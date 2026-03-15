جلسه فوقالعاده کمیسیون فرهنگی درخصوص الزامات حضور تیم ملی در جام جهانی
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از تشکیل جلسه فوق العاده این کمیسیون به منظور رصد فضای رسانهای، فرهنگی و تبلیغی کشور خبر داد و گفت: در این جلسه ضمن تقدیر از مواضع وزارت ورزش و جوانان، با توجه به تهدیدات رئیس جمهور خبیث آمریکا نسبت به بازیکنان تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی، تأکید کمیسیون در مرحله اول بر حفظ عزت ایران اسلامی و سلامت ورزشکاران بود و مقرر شد در صورتی که فیفا نتواند تعهدات خود را براساس اساسنامه فیفا انجام دهد و نسبت به این مواضع رئیس جمهور آمریکا واکنشی نشان ندهد و تضمینات لازم داده نشود، تصمیمات مقتضی گرفته خواهد شد.
به گزارش ایلنا، احمد راستینه نماینده مردم شهرکرد و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از تشکیل جلسه فوق العاده این کمیسیون در شب گذشته (شنیه ۲۳ اسفندماه) با حضور اکثریت اعضای کمیسیون خبر داد و گفت: در این جلسه که پیرامون فعالیتهای دستگاههای فرهنگی و وظایف آنها در شرایط جنگی برگزار شد، فعالیتهای سازمان صدا و سیما در تبیین وضعیت موجود و به تصویر کشیدن واقعیتهای میدانی جنگ و همچنین به تصویر کشاندن حضور با بصیرت مردم ملت ایران در صحنه قابل تقدیر و ستایش عنوان شد و اعضای کمیسیون از همه فعالان و کارکنان سازمان صدا و سیما و مدیریت آن مجموعه که با رویکرد انقلابی نسبت به بهتصویر کشاندن خیانتها و خباثتهای رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و همچنین نمایش قدرت نیروهای مسلح و فرزندان این سرزمین همت گماشتهاند، تقدیر و تشکر کردند.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: در این نشست همچنین در بحث فعالیت فرهنگی دستگاههای مربوطه به ویژه جبهه فرهنگی انقلاب در همه کشور از وزارتخانههای میراث و گردشگری ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی و فعالیتهای حوزه هنری انقلاب و همچنین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور تجلیل شد و ضرورت فراهم شدن بستر نقشآفرینی هرچه بیشتر هنرمندان و فعالان فرهنگی اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت.
راستینه گفت: در این نشست در بحث ضرورت حمایت از جامعه ورزشی کشور هم از مواضع وزارت ورزش و جوانان تقدیر و تأکید شد به منظور حفظ سلامت ورزشکاران ایرانی برای حضور در جام جهانی آتی که بازیهای آن همزمان در آمریکا و مکزیک برگزار میشود، با توجه به تهدیدات رئیس جمهور خبیث آمریکا نسبت به بازیکنان تیم ملی رایزنیهای لازم با فیفا انجام شود و ضمن محکومیت رویکرد غیر انسانی آمریکا، تاکید شد این تصویر آمریکا باید توسط دیپلماسی ورزشی در جهان مطرح و مواضع رئیس جمهور آمریکا محکوم شود.
وی تصریح کرد: تأکید کمیسیون فرهنگی مجلس بر این بود که در مرحله اول حفظ عزت ایران اسلامی و سلامت ورزشکاران حائز اهمیت است و در صورتی که فیفا نتواند تعهدات خود را براساس اساسنامه فیفا انجام دهد و نسبت به این مواضع رئیس جمهور آمریکا واکنشی نشان ندهد و تضمینات لازم داده نشود، تصمیمات مقتضی گرفته خواهد شد.
راستینه در بخش دیگر صحبتهای خود با اشاره به تقدیر از روحیه ایثار و امدادرسانی در جامعه هلال احمر آتشنشانی و نیروهای خدمات شهری شهرداریها در این نشست، گفت: حضور میدانی نیروهای مردمی بسیج در ایستهای بازرسی هم که بسیار ارزشمند و موثر بوده، مورد تجلیل و تقدیر کمیسیون فرهنگی قرار گرفت.
وی افزود: در این جلسه همچنین ضرورت هم افزایی و هماهنگی دستگاههای فرهنگی در اطلاعرسانی و همچنین به تصویر کشیدن اقتدار فرزندان ایران اسلامی در نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی در حفظ و حراست از امنیت ایران اسلامی و همچنین ضروریات فرهنگی لازم برای شناخت پیچیدگیهای امنیتی در زمان جنگ برای خنثی نمودن طراحیهای دشمن مورد تاکید قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در این جلسه بر فعالیت دستگاههای مختلف اجرایی نسبت به ارتقاء دانش و بینش سواد رسانهای برای اعضا و کارکنان خود و همچنین آحاد مردم برای شناخت بیشتر تاثیرات فضای مجازی و شبکههای اجتماعی بر رویههای فرهنگی و امنیتی کشور مورد تاکید قرار گرفت.
راستینه افزود: همچنین تاکید شد صدا و سیما نسبت به تاثیرات عملیات روانی دشمن، شبههپراکنی و تولید شایعات مختلف اطلاع رسانی بیشتری را انجام داده و نسبت به ایجاد بستر لازم جهت نقشآفرینی گسترده مردم در پویش مقابله با جنگ روانی دشمن برنامهریزی مستمری انجام شود
وی در پایان به خانه ملت گفت: در این جلسه همچنین مقرر شد جلسات کمیسیون فرهنگی مجلس جهت رصد فضای رسانهای، فرهنگی و تبلیغی کشور بنا بر ضرورتهای لازم در زمانبندیهای مشخص برگزار شود.