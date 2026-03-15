اطلاعیه شماره ۲۹ ارتش جمهوری اسلامی ایران:

مراکز امنیتی و مقر پلیس رژیم صهیونی هدف حمله پهپادی ارتش قرار گرفت

ارتش جمهوری اسلامی ایران، در انتقام خون شهدای امنیت و پاسخ به حملات وحشیانه رژیم صهیونی به مردم، از بامداد امروز مراکز امنیتی و مقر پلیس تروریست رژیم صهیونی را آماج حملات پهپادی قرار داد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی ارتش با صدور اطلاعیه شماره ۲۹ اعلام کرد: در امتداد دفاع مشروع از ملت ایران و در پاسخ به جنایات علنی رژیم صهیونی در حمله به فرزندان ملت در فرماندهی انتظامی و مراکز ایست و بازرسی مردمی، از بامداد امروز مراکز امنیتی و مقر پلیس رژیم تروریستی صهیونی از جمله واحد ویژه پلیس این رژیم موسوم به «لاهاو ۴۳۳» و مرکز ارتباطات ماهواره‌ای «گیلات دیفنس» را هدف حملات پر قدرت پهپادی قرار داده است. 

در این اطلاعیه آورده شده هر گونه حمله به ایران عزیز، قدرتمندانه پاسخ داده می‌شود. 

«لاهاو ۴۳۳» واحد ویژه پلیس رژیم صهیونیستی و معادل پلیس فدرال در کشورهای دیگر است که از آن با عنوان FBI رژیم صهیونی نیز یاد می‌شود. 

گیلات دیفنس، یکی از مراکز ارتباطات و فناوری‌های ماهواره‌ای است که برای کاربردهای نظامی با وزارت دفاع آمریکا و ناتو همکاری می‌کند.

 

اخبار مرتبط
