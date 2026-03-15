لاریجانی:
سناریوی «۱۱ سپتامبر جدید» برای متهمسازی ایران طراحی شده است
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت:توطئهای برای خلق حادثهای مشابه ۱۱ سپتامبر و متهمسازی ایران در حال طراحی است، ایران با تروریسم مخالف است اما در برابر تجاوز آمریکا و اسرائیل از خود دفاع میکند.
به گزارش ایلنا، علی لاریجانی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
شنیدهام باقیمانده تیم اپستین طراحی توطئهای را کردهاند که ماجرایی نظیر ۱۱ سپتامبرخلق کنند و ایران را متهم سازند.
ایران اصولا با چنین برنامههای تروریستی مخالف است و جنگی با ملت امریکا ندارد. امروز بر اساس تجاوز امریکا و اسرائیل به ایران، در حال دفاع است. البته در این دفاع، بسیار قوی و سرسخت است تا متجاوزان را تنبیه کند.