به گزارش ایلنا، علی لاریجانی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

شنیده‌ام باقیمانده تیم اپستین طراحی توطئه‌ای را کرده‌اند که ماجرایی نظیر ۱۱ سپتامبرخلق کنند و ایران را متهم سازند.

ایران اصولا با چنین برنامه‌های تروریستی مخالف است و جنگی با ملت امریکا ندارد. امروز بر اساس تجاوز امریکا و اسرائیل به ایران، در حال دفاع است. البته در این دفاع، بسیار قوی و سرسخت است تا متجاوزان را تنبیه کند.

