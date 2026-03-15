خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عراقچی در گفتگوی تلفنی با ژان نوئل بارو مطرح کرد؛

اقدامات دفاعی ایران منحصرا علیه پایگاه‌های نظامی و امکانات متجاوزین در منطقه است

کد خبر : 1762385
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه فرانسه شنبه شب در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و وضعیت جاری در منطقه گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا، ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه شنبه شب در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و  وضعیت جاری در منطقه گفتگو کرد. 

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه تنها عامل و مسبب ناامنی حاکم بر منطقه و تنگه هرمز، آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند، بر ضرورت رویکرد مسئولانه همه کشورها با این وضعیت و محکوم کردن قاطع اقدام جنایتکارانه متجاوزان در حمله به ایران، و نیز خودداری از هرگونه اقدامی که می‌تواند موجب تشدید و گسترش دامنه درگیری شود، تاکید کرد.

عراقچی ضمن تاکید بر عزم راسخ ایران در دفاع از حاکمیت، عزت، تمامیت سرزمینی و امنیت ملی ایران، افزود: اقدامات دفاعی ایران منحصرا علیه پایگاه‌های نظامی و امکانات متجاوزین در منطقه است و به هیچ عنوان نباید به مثابه حمله ایران به کشورهای منطقه تلقی شود.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: ریشه اصلی ناامنی در کل منطقه از جمله لبنان، تجاوزگری و سیطره‌طلبی رژیم صهیونیستی است و بازگشت آرامش به لبنان منوط به پایان یافتن اشغالگری و توقف حملات و تجاوزات این رژیم است. 

وزرای امور خارجه ایران و  فرانسه همچنین در خصوص برخی مباحث کنسولی رایزنی کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل