خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور:

خدمت‌رسانی متوقف نشده است

لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور گفت: در سراسر کشور با توجه به شرایط جنگی، حتی یک روز هم خدمات‌رسانی به مراجعین متوقف نشده است.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور، گفت: بحمدالله سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور از ابتدای جنگ با حضور موثر قضات و کارمندان به صورت شیفت بندی و همچنین خارج از وقت اداری به صورت کشیک پاسخگوی مراجعین بوده است.

وی بیان کرد: در سراسر کشور با توجه به شرایط جنگی، اما حتی یک روز هم خدمات‌رسانی به مراجعین متوقف نشده است و قضات و کارمندان و سایر قسمت‌های سازمان براساس شیفت‌بندی حاضر می‌شوند و امور را در حد مقدور به پیش می‌برند.

حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان با بیان اینکه اولویت‌ها را بر کار‌های ضروری و اورژانسی گذاشتیم، اظهار کرد: برنامه‌های سازمان طبق روال گذشته به پیش می‌رود. امیدوارم که ان‌شاء‌الله به زودی با شکست کامل توطئه‌های صهیونی ـ آمریکایی شاهد برگشت کار به روال عادی باشیم.

وی خاطرنشان کرد: در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، عزیزانی که برای انجام امورات می‌آیند، هم به صورت یک پنجم براساس شیفت بندی دولتی حضور پیدا می‌کنند و هم این که بعضاً برخی از این دوستان به صورت داوطلبانه در تمام ایام حاضر می‌شوند و حتی حاضر نیستند سازمان را ترک کنند و اعلام داشتند که ما به صورت شبانه‌روزی در محل کار خودمان بمانیم و از این بابت نیز بنده قدردان این عزیزان هستم.

حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان عنوان کرد: اینجانب به عنوان خادم کسانی که در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح ایفای نقش می‌کنند مراتب تقدیر و تشکر خودم را از یکایک این عزیزان اعلام می‌دارم و امیدوارم ان شاءالله بتوانیم بیش از پیش خدمت رسانی به مردم شریف را داشته باشیم.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور بیان کرد: در خصوص رسیدگی به پرونده‌ها هم این بشارت را بدهم که ما بحمدالله با تلاش مضاعف قضات محترم توانسته‌ایم رسیدگی به پرونده‌ها را تا حد ممکن همچون گذشته و با رعایت اولویت در رسیدگی انجام دهیم و روال کار‌ها را به نحو احسن پیش ببریم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل