به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در ادامه پیگیری‌های دولت برای مدیریت شرایط کشور در پی حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، در تماس‌های تلفنی جداگانه با استانداران استان‌های زنجان، همدان، کرمان، یزد، لرستان، سمنان، قزوین و مرکزی آخرین وضعیت این استان‌ها را بررسی کرد.

در این تماس‌ها، استانداران گزارشی از ابعاد حملات انجام‌شده، اقدامات فوری دستگاه‌های اجرایی و امدادی، روند رسیدگی به آسیب‌دیدگان و تمهیدات اتخاذشده برای حفظ پایداری خدمات عمومی و تأمین نیازهای مردم ارائه کردند.

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از مدیریت میدانی استانداران و همکاری دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی، امنیتی و نیروهای مسلح در مدیریت شرایط، بر ضرورت تداوم آمادگی کامل دستگاه‌های استانی، تسریع در رسیدگی به آسیب‌های احتمالی و حفظ پایداری خدمات‌رسانی به مردم تأکید کرد.

عارف همچنین از حضور حماسی و آگاهانه مردم در خیابان‌ها و میادین این استان‌ها در حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران، رهبری و محکومیت تجاوزات دشمن قدردانی کرد و این حضور را جلوه‌ای از بصیرت، همبستگی ملی و ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدات دشمنان دانست.

وی در ادامه با اشاره به شهادت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای در روز آغازین تجاوز دشمن گفت: هرچند ملت ایران رهبر حکیم و شجاعش را از دست داد و در سوگ این ضایعه بزرگ به سر می‌برد، اما انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران مرهمی بر دل‌های عزادار ملت شد و بار دیگر نور امید، استمرار راه انقلاب و انسجام ملی در جامعه تقویت شد.

عارف پیروزی های رزمندگان در میدان نبرد و مردم در خیابان ها را ثمره خون رهبر شهید خواند و گفت: رهبر شهیدمان با خون خود هم مسیر پیروزی، عزت و اقتدار را برای ملت ایران ترسیم کردند.

استانداران نیز در این تماس‌های تلفنی با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده پس از حملات اخیر، وضعیت خدمت‌رسانی به مردم و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی تأکید کردند که مدیریت شرایط در استان‌ها با آمادگی کامل در حال انجام است.

