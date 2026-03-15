در تماس‌های تلفنی جداگانه با استانداران مطرح شد؛

قدردانی عارف از حضور حماسی مردم در استان‌ها پس از حملات دشمن
معاون اول رئیس‌جمهور از حضور حماسی مردم در استان‌ها پس از حملات اخیر دشمن قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در ادامه پیگیری‌های دولت برای مدیریت شرایط کشور در پی حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، در تماس‌های تلفنی جداگانه با استانداران استان‌های زنجان، همدان، کرمان، یزد، لرستان، سمنان، قزوین و مرکزی آخرین وضعیت این استان‌ها را بررسی کرد.

 در این تماس‌ها، استانداران گزارشی از ابعاد حملات انجام‌شده، اقدامات فوری دستگاه‌های اجرایی و امدادی، روند رسیدگی به آسیب‌دیدگان و تمهیدات اتخاذشده برای حفظ پایداری خدمات عمومی و تأمین نیازهای مردم ارائه کردند.

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از مدیریت میدانی استانداران و همکاری دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی، امنیتی و نیروهای مسلح در مدیریت شرایط، بر ضرورت تداوم آمادگی کامل دستگاه‌های استانی، تسریع در رسیدگی به آسیب‌های احتمالی و حفظ پایداری خدمات‌رسانی به مردم تأکید کرد.

عارف همچنین از حضور حماسی و آگاهانه مردم در خیابان‌ها و میادین این استان‌ها در حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران، رهبری و محکومیت تجاوزات دشمن قدردانی کرد و این حضور را جلوه‌ای از بصیرت، همبستگی ملی و ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدات دشمنان دانست.

وی در ادامه با اشاره به شهادت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای در روز آغازین تجاوز دشمن گفت: هرچند ملت ایران رهبر حکیم و شجاعش را از دست داد و در سوگ این ضایعه بزرگ به سر می‌برد، اما انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران مرهمی بر دل‌های عزادار ملت شد و بار دیگر نور امید، استمرار راه انقلاب و انسجام ملی در جامعه تقویت شد.

عارف پیروزی های رزمندگان در میدان نبرد و مردم در خیابان ها را ثمره خون رهبر شهید خواند و گفت: رهبر شهیدمان با خون خود هم مسیر پیروزی، عزت و اقتدار را برای ملت ایران ترسیم کردند. 

استانداران نیز در این تماس‌های تلفنی با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده پس از حملات اخیر، وضعیت خدمت‌رسانی به مردم و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی تأکید کردند که مدیریت شرایط در استان‌ها با آمادگی کامل در حال انجام است.

