رئیس کل دادگستری هرمزگان:
رسیدگی به موضوع شهادت دانشآموزان مینابی در مراجع بینالمللی
رئیس کل دادگستری هرمزگان از رسیدگی به موضوع شهادت دانشآموزان مینابی در مراجع بینالمللی از طریق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری خبر داد.
به گزارش ایلنا، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به جنایت جنگی متجاوزان آمریکایی-اسرائیلی در موشک باران دبستان شجره طیبه شهرستان میناب که واکنشهای گسترده جهانی را در محکومیت این جنایت به همراه داشته است، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان از نخستین دقایق وقوع این جنایات هولناک از طرق مختلف پیگیریهای لازم جهت رسیدگی به موضوع توسط مراجع داخلی و مجامع بینالمللی را در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: بر این اساس، ضمن تشکیل پرونده قضایی و جمعآوری مستندات لازم، مکاتبات با مراجع داخلی و مجامع بینالمللی با استفاده از راهکارهای مختلف از جمله تعهدات، قوانین و کنوانسیونهای جهانی انجام شده است و در همین رابطه کارگروه ویژهای در حال پیگیری موضوع میباشد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: بر این اساس با هماهنگی وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، پیگیری موضوع شهادت دانشآموزان مظلوم مینابی در مجامع بینالمللی از طریق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری به عنوان یکی از راهکارهای موجود آغاز شده است و به موازات آن، دیگر اقدامات لازم هم در دست اقدام است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه، اقدام تروریستی متجاوزان آمریکایی-اسرائیلی در هدف قرار دادن محل تحصیل کودکان از مصادیق جنایت جنگی و عملی مغایر با تمامی موازین انسانی و مناسبات بشردوستانه است، یادآور شد: پیگیری این جنایت هولناک تا تعقیب و مجازات آمرین و عاملین آن انجام خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران هرگز از احقاق حقوق شهدا، جانبازان و خانوادههای معظم آنها در مراجع ملی و بینالمللی کوتاه نخواهد آمد.