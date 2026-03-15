واکنش‌ هوشمندانه مقامات کشورها حیله و مکر دشمن را در نطفه خفه خواهد کرد



بسم الله الرحمن الرحیم



قابل توجه کلیه کشورهای همسایه و مردم مسلمانان منطقه؛



دشمن شکست خورده در میدان نبرد نظامی و در ائتلاف سازی سیاسی علیه ایران، به مکر و حیله روی آورده است و با یک نقشه شیطانی از پهپاد شاهد ۱۳۶ ایران کپی سازی کرده و به نام جدید « پهپاد لوکاس» به اهداف غیر موجه در کشورهای منطقه حمله می‌کند. هدف دشمن ایجاد بدبینی و متهم سازی جمهوری اسلامی ایران و در نهایت اختلاف و تفرقه بین ایران و کشورهای همسایه می باشد تا اقدامات دفاعی، قانونی و مشروع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را مخدوش سازد.



دولت‌ها و ملت‌های منطقه بدانند دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران علیه تجاوزهای نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر مبنایی کاملا قانونی و دارای منطق مستحکم می باشد.



جمهوری اسلامی ایران همچنانکه بارها اعلام کرده است، فقط به اهداف، مراکز و منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی حمله می‌کند، و هرجایی را که هدف قرار می دهد با صدور اطلاعیه رسمی مسئولیت آن را به عهده می‌گیرد و پاسخگوی عواقب آن خواهد بود.



نمونه های آن حمله ی شیطنت آمیز به مراکزی در کشورهای همسایه و دوست مانند ترکیه، کویت و‌ عراق در چند روز اخیر و انتساب آن به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.



واکنش‌های هوشمندانه مقامات کشورها نسبت به این حرکت‌های فریبنده و شیطانی، این توطئه را در نطفه خفه خواهد کرد و فریب خوردن از شیطان و مواضع تفرقه انگیز، او را به گسترش آن ترغیب خواهد کرد. لذا لازم است که به یکدیگر اعتماد کنیم و با حفظ وحدت و همکاری دشمن متجاوز بیگانه را از ادامه این شیطنت‌ها پشیمان کنیم.