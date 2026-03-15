به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:



موج پنجاه و یکم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مقدس "یا علی بن موسی الرضا علیه السلام" و با استعانت از ذات لایزال خداوند قادر متعال و با دعای خیر ملت شریف ایران اسلامی با اجرای شلیک ترکیبی موشک‌های سوخت مایع و جامد علیه نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الخرج، به عنوان مبدا تهاجمات علیه میهن اسلامی انجام شد.



این پایگاه مبدا تجهیز جنگنده‌های اف ۳۵ و اف ۱۶ رژیم تروریستی امریکا بوده و محل نگهداری سوخت رسان‌ها و پایگاه اصلی آواکس‌های آمریکایی می‌باشد.



این موج تقدیم می‌شود به سرلشکر پاسدار شهید ابوالقاسم باباییان و همسر شهیده ایشان.