موج ۵۱ علیه مبدا تجهیز جنگندههای اف ۳۵ و اف ۱۶ رژیم تروریستی امریکا انجام شد
روابط عمومی سپاه از اجرای موج ۵۱ عملیات وعده صادق ۴ علیه مبدا تجهیز جنگندههای اف ۳۵ و اف ۱۶ رژیم تروریستی امریکا خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:
موج پنجاه و یکم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مقدس "یا علی بن موسی الرضا علیه السلام" و با استعانت از ذات لایزال خداوند قادر متعال و با دعای خیر ملت شریف ایران اسلامی با اجرای شلیک ترکیبی موشکهای سوخت مایع و جامد علیه نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الخرج، به عنوان مبدا تهاجمات علیه میهن اسلامی انجام شد.
این پایگاه مبدا تجهیز جنگندههای اف ۳۵ و اف ۱۶ رژیم تروریستی امریکا بوده و محل نگهداری سوخت رسانها و پایگاه اصلی آواکسهای آمریکایی میباشد.
این موج تقدیم میشود به سرلشکر پاسدار شهید ابوالقاسم باباییان و همسر شهیده ایشان.