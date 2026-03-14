به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کسی که مدعی صلح جهانی بود، مدارس، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها، و آثار تمدنی را آماج حملات بی‌رحمانه قرار داد و تنها در یک مورد پیش از ۱۶۰ کودک خردسال را در میناب قتل عام کرد. آنکه این فجایع را می‌بیند و سکوت می‌کند شریک ناخواسته جنایتکار است.

به کدامین گناه کشته شدند؟»

