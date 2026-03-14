ساقط کردن سه فروند پهپاد مسلح دشمن قبل از انجام عملیات در تهران

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: در تعرض امشب پهپادهای دشمن امریکایی - صهیونی به آسمان تهران، رزمندگان پدافند هوایی هوافضای سپاه به وسیله سامانه نوین پدافند هوایی تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافندهوایی کشور موفق به ساقط کردن سه فروند پهپاد مسلح دشمن قبل از انجام عملیات خود شدند.