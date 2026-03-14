پاسخ سخنگوی وزارت خارجه به صدر اعظم آلمان درباره پایان دادن به جنگ

پاسخ سخنگوی وزارت خارجه به صدر اعظم آلمان درباره پایان دادن به جنگ
سخنگوی وزارت خارجه به صدر اعظم آلمان در خصوص پایان دادن به جنگ پاسخ داد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه طی پیامی در شبکه ایکس با اشاره به درخواست صدر اعظم آلمان از ایران برای پایان دادن به جنگ نوشت: 

صدراعظم آلمان از ایران می‌خواهد که جنگ را پایان دهد!

این واقعاً مضحک است: 

اینکه از ایران، به عنوان کشوری که مورد تجاوز نظامی بی‌دلیل قرار دارد، بخواهند به نحوی این منازعه را به پایان برساند.

چرا به جای این، مخاطب خود را مهاجمان بی‌رحمی که مسئول بمباران و کشتار ایرانیان هستند، قرار نمی‌هید؟ 

چرا نمی‌خواهید که آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاطر این تهاجم وحشیانه و جنایات نفرت‌انگیزشان پاسخگو باشند و مورد بازخواست قرار گیرند؟

