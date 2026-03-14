دشمن بزدلانه به حمله به صنایع غیرنظامی روی آورده است

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: ​️دشمن در ۴۸ ساعت گذشته کارخانجات غیرنظامی کشور را مورد هدف قرار داده است که متاسفانه تعدادی از کارگران عزیز که در امر تولید و کسب روزی حلال مشغول بودند، با زبان روزه به شهادت رسیدند.

️دشمن آمریکایی - صهیونی شکست‌خورده در مقابله با رزمندگان و نیروهای مسلح بزدلانه به حمله به صنایع غیرنظامی روی آورده است.

️به رژیم شکست خورده امریکا اخطار می‌دهیم کلیه صنایع آمریکایی در منطقه را تخلیه کنند و از مردم مناطق اطراف کارخانه‌های صنعتی که آمریکایی‌ها سهامدار آن هستند می‌خواهیم آن مناطق را تخلیه کنند تا آسیبی به آن‌ها نرسد.

انَّ ٱللَّهَ عَزِیز ذُو ٱنتِقَام

