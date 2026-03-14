روابط عمومی سپاه:
دشمن بزدلانه به حمله به صنایع غیرنظامی روی آورده است
روابط عمومی سپاه اعلام کرد: ️به رژیم شکست خورده امریکا اخطار میدهیم کلیه صنایع آمریکایی در منطقه را تخلیه کنند و از مردم مناطق اطراف کارخانههای صنعتی که آمریکاییها سهامدار آن هستند میخواهیم آن مناطق را تخلیه کنند تا آسیبی به آنها نرسد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: ️دشمن در ۴۸ ساعت گذشته کارخانجات غیرنظامی کشور را مورد هدف قرار داده است که متاسفانه تعدادی از کارگران عزیز که در امر تولید و کسب روزی حلال مشغول بودند، با زبان روزه به شهادت رسیدند.
️دشمن آمریکایی - صهیونی شکستخورده در مقابله با رزمندگان و نیروهای مسلح بزدلانه به حمله به صنایع غیرنظامی روی آورده است.
️به رژیم شکست خورده امریکا اخطار میدهیم کلیه صنایع آمریکایی در منطقه را تخلیه کنند و از مردم مناطق اطراف کارخانههای صنعتی که آمریکاییها سهامدار آن هستند میخواهیم آن مناطق را تخلیه کنند تا آسیبی به آنها نرسد.
انَّ ٱللَّهَ عَزِیز ذُو ٱنتِقَام