واکنش دریادار تنگسیری به درخواست کمک ترامپ از کشورهای دیگر برای بازکردن تنگه هرمز

به گزارش ایلنا، دریادار تنگسیری در صفحه مجازیش در شبکه ایکس نوشت: آمریکایی‌ها به‌دروغ ادعای نابودی نیروی دریایی ایران را داشتند، بعد به‌دروغ ادعای اسکورت نفتکش‌ها را کردند و حالا هم از دیگران درخواست نیروی کمکی دارند.