واکنش دریادار تنگسیری به درخواست کمک ترامپ از کشورهای دیگر برای بازکردن تنگه هرمز

فرمانده نیروی دریایی سپاه به درخواست کمک ترامپ از کشور‌های دیگر برای بازکردن تنگهٔ هرمز واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، دریادار تنگسیری در صفحه مجازیش در شبکه ایکس نوشت: آمریکایی‌ها به‌دروغ ادعای نابودی نیروی دریایی ایران را داشتند، بعد به‌دروغ ادعای اسکورت نفتکش‌ها را کردند و حالا هم از دیگران درخواست نیروی کمکی دارند.

البته این را یادآور می‌شویم که تنگه هرمز هنوز به‌شکل نظامی مسدود نشده و صرفا کنترل می‌شود.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل