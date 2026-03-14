پاسخ قالیباف به «تفنگداران سرپایی» آمریکا و تجزیهطلبان، با ابیاتی از فردوسی حکیم
کد خبر : 1762232
رئیس مجلس شورای اسلامی پیام رستمهای دلیر ایرانزمین به تفنگداران سرپایی و تجزیهطلبان و خائن را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ایکس نوشت: پیام رستمهای دلیر ایرانزمین به آن تفنگداران سرپایی و تجزیهطلبان و خائنان اجارهای شفاف و صریح است:
من امروز با این سپاه آن کنم
کزین آمدنتان پشیمان کنم
مرا مادرم نامْ مرگ تو کرد
زمانه مرا پتک تَرگ تو کرد
پی و بیخ ایشان نماند به جای
نماند به آنان سر و دست و پای