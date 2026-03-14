خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاسخ قالیباف به «تفنگداران سرپایی» آمریکا و تجزیه‌طلبان، با ابیاتی از فردوسی حکیم

پاسخ قالیباف به «تفنگداران سرپایی» آمریکا و تجزیه‌طلبان، با ابیاتی از فردوسی حکیم
کد خبر : 1762232
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی پیام رستم‌های دلیر ایران‌زمین به تفنگداران سرپایی و تجزیه‌طلبان و خائن را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ایکس نوشت: پیام رستم‌های دلیر ایران‌زمین به آن تفنگداران سرپایی و تجزیه‌طلبان و خائنان اجاره‌ای شفاف و صریح است:
من امروز با این سپاه آن کنم
کزین آمدنتان پشیمان کنم

 

مرا مادرم نامْ مرگ تو کرد
زمانه مرا پتک تَرگ تو کرد

پی و بیخ ایشان نماند به جای
نماند به آنان سر و دست و پای

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل