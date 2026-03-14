حضرتی:
متجاوزان در محاسبات راهبردی خود شکست خوردهاند
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت نوشت: متجاوزان در محاسبات راهبردی خود شکست خوردهاند، چون ایرانیان و سرزمین ایران را نمیشناسند
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
گفتمان ضد جنگ در جهان علیه تجاوز نظامی ترامپ و نتانیاهو علیه ایران در حال گسترش است.
کاسبان امنیت و متجاوزان که از پاسخگویی به رسانهها و افکار عمومی عاجزند، هر صدای منتقدی را "جعلی" میخوانند، در حالی که دنیا با چشمان خود صحنههای جنایت را میبیند.
جهان شاهد ایستادگی و مقاومت بینظیر هموطنانمان برای ایران است که با سلحشوری بیمانند نیرویهای مسلح این سرزمین همراه شده است.
ایرانیان امروز نه تنها از هویت تمدنی و سرزمین خود دفاع میکنند، بلکه پرچمدار جهانی مبارزه با دروغپردازی جنگطلبان صلحنما هستند.
متجاوزان در محاسبات راهبردی خود شکست خوردهاند، چون ایرانیان و سرزمین ایران را نمیشناسند.