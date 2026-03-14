دادستان کل کشور:
مسئولان قضایی بدون هیچگونه ترس و واهمهای به امور مردم رسیدگی میکنند
دادستان کل کشور گفت: با توجه به حضور گسترده مردم ایران در روز قدس و اظهار وفاداری به آرمانها و وطن خود بایستی شیطان بزرگ و غده سرطانی درمقابل این ملت سرتعظیم فرود آورند.
به گزارش ایلنا، سیامین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور روز شنبه ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۴ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدیآزاد دادستان کل کشور و با حضور معاونان دادستانی کل برگزار شد.
دادستان کل کشور در این جلسه تاکید کرد: با توجه به حضور گسترده مردم ایران در روز قدس و اظهار وفاداری به آرمانها و وطن خود بایستی شیطان بزرگ و غده سرطانی درمقابل این ملت سرتعظیم فرود آورند_بقول جوانان خوش ذوق ما "ترامپ راهی جز تسلیم در مقابل اراده بحق مردم ندارند.
وی گفت: تجاوز ظالمانه به ایران اسلامی مغایر با تمام قوانین و مقررات داخلی کشورها و بین المللی است و جمهوری اسلامی متجاوزین را در محاکم داخل و بینالملل تعقیب میکند و هماکنون شکایت خانواده معظم شهدا بویژه شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب دریافت و اقدام میشود.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی با توجه به فرمایش رهبر شهیدمان خطاب به شیطان بزرگ "اگر مسئلهایی "جنگ" پیش بیاد پایگاهای شما برای شما و دیگران سودی نخواهد داشت" اعلام کرد: امروز شاهد تحقق این اخطار هستیم که پایگاههای آمریکا نه تنها سودی برایشان نکرد بلکه مجبورند نیروهای خود را هم از آن تخلیه و فرار کنند و برای کشورهای میزبان هم عامل ناامنی و بیاعتمادی مردمشان شده است.
دادستان کل کشور با توجه به بمباران و موشک باران فضای راهپیمایی در تهران توسط دشمن زبون گفت: عکس العمل مردم نشاندهنده این است که مردم اراده کرده است که دین خدا را یاری کند و ارزشهای اسلامی و اخلاقی و دستاوردهای انقلاب را حفظ و فرهنگ انقلاب را در جهان نهادینه نماید.
حجتالاسلام و المسلمین موحدی آزاد خاطر نشان کرد: امروز مردم و مسئولین و نیروهای مسلح و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی و قوای سه گانه کشور یک پارچه در مقابل تجاوزات دشمن مقاومت فعال هستند. در واقع امروز مردم با حضور گسترده و تاریخی خود در یومالله قدس از مدافعان سرافراز کشور و مواضع مقتدرانه و امید بخش و دشمن شکن رهبر معظم جدید پشتیبانی و اعلام حمایت کردند.
وی ادامه داد: آمریکا با حمایت از رژیم صهیونی و حمله به ایران اشتباه بزرگی مرتکب شد و نتیجه آن به ضرر ملت آمریکا است ثروت امریکا را آتش میزنند و جوانان آمریکا را بهکشتن میدهند و نابودی اسرائیل را تسریع میکنند و اگاهی و استعداد استقلال طلبی مردم منطقه بلکه دنیا را فراهم میکنند.
دادستان کل کشور با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب در اولین پیام خود به مردم مبنی بر لزوم " گرفتن غرامت " گفت: ما احکام قطعی متعددی علیه امریکا دایر بر جبران خسارت داریم و الان وقت اجرای آن است و اگر ندادند دادگستری با کمک نیروهای مسلح از اموال دشمن تقاص کند.
در این جلسه، حجتالاسلاموالمسلمین موسوی معاون اول دادستان کل کشور نیز با اشاره به تهدیدات دشمن علیه کشور اظهار کرد: مردم ایران با وجود این تهدیدات، به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی لبیک گفتند و در رور قدس با حضور آگاهانه خود نشان دادند که در صحنه هستند. حتی زمانی که دشمن برخی تهدیدات خود را عملیاتی کرد، مردم وظیفهشناس و زمانشناس در میدان حضور داشتند.
وی افزود: دشمن تلاش داشت با تبلیغات گسترده چنین القا کند که مسئولان در پناهگاهها مخفی شدهاند، اما حضور مؤثر و فعال مسئولان در صحنه، این فضاسازیها را خنثی کرد. با وجود شرایط موجود، کارکنان قضایی و اداری نیز با حضور در محل کار خود به انجام وظایف مشغول هستند.
معاون اول دادستان کل کشور ادامه داد: معاونان دادستانی کل هر کدام در حوزه مسئولیت خود پیگیریهای لازم را انجام دادهاند و بدون هیچگونه ترس و واهمهای به امور مردم رسیدگی میکنند. امیدواریم این تجاوز هرچه سریعتر پایان یابد و نتیجه آن به نفع جمهوری اسلامی ایران رقم بخورد.
حجتالاسلام و المسلمین موسوی همچنین از مردم خواست میدان را خالی نکنند و گفت: دشمنان به دنبال آن هستند که مردم صحنه را ترک کنند، اما حضور مردم پشتوانه اصلی کشور است و نیروهای مسلح نیز با اتکا به همین پشتوانه مردمی در حال دادن درسی تاریخی به استکبار جهانی هستند.
در ادامه این جلسه، وحید میرحسینی معاون قضایی حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز با اشاره به وضعیت خدماترسانی به مردم گفت: دادستانهای سراسر کشور بهصورت میدانی در حال پیگیری امور هستند و خدماترسانی به مردم شریف کشور با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: در حوزه حفاظت از اموال مردم و رسیدگی به وضعیت افرادی که دچار آسیب شدهاند، اقدامات لازم انجام شده است. همچنین در زمینه حملونقل عمومی، حمل بار، توزیع نان و ترخیص کالاها از بنادر، امور بهخوبی در حال انجام است و در مواردی که نیاز به پیگیری بوده، هماهنگیهای لازم صورت گرفته است.
میرحسینی با اشاره به تلاشهای انجامشده در حوزه درمان نیز گفت: در بخش درمانی، کادر پزشکی و درمانی با وجود برخی مشکلات با تمام توان در حال خدمترسانی هستند و با توجه به تجربه و ظرفیتهای موجود، شرایط درمانی در وضعیت مناسبی قرار دارد.
وی همچنین درباره اسکان آسیبدیدگان در جنگ تحمیلی آمریکایی_صهیونی گفت: در این زمینه مصوبات خوبی در مدیریت بحران و شهرداریها اتخاذ شده است و در تهران هماهنگیهای لازم انجام شده و مشکل خاصی وجود ندارد. در سایر شهرستانها نیز این موضوع با همکاری استانداریها و شهرداریها در حال پیگیری است و دستگاههای خدماتی و دولتی برای ارائه خدمات بسیج شدهاند.
در ادامه، عباس منصوری معاون نظارت بر دادسراها و ضابطین دادستان کل کشور اظهار کرد: با وجود شرایط جنگی موجود، همه همکاران در دادسراها بهویژه دادستانها و معاونان آنان در میدان حضور دارند و مشغول انجام وظایف خود هستند.
وی افزود: ارتباط مستمری با دادستانهای سراسر کشور برقرار است و در موضوع مرخصی زندانیان اقدامات خوبی انجام شده است. زندانیانی که شرایط قانونی لازم را داشته و مرخصی آنان برای جامعه خطری ایجاد نمیکند، از مرخصی برخوردار شدهاند.
منصوری ادامه داد: با توجه به برخی مخاطراتی که در حوزه ضابطان ایجاد شده و مشکلاتی که برای مراجع انتظامی در شرایط جنگی به وجود آمده، برای نگهداری بازداشتشدگان مکانهای جدیدی پیشبینی شده است.
همچنین در ادامه این جلسه، علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمانیافته اظهار کرد:در راستای اجرای وظایف و تکالیف قانونی مستند به مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهویژه تبصره ۴ این ماده، دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استانهای سراسر کشور مکلف شدهاند با همکاری نزدیک ادارات کل سازمان تعزیرات حکومتی استانها، نسبت به فعالسازی گشتهای مشترک بازرسی و نظارت بر جایگاههای توزیع فرآوردههای نفتی در حوزههای قضایی اقدام کنند.
وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، نظارت مؤثر و قانونی بر نحوه توزیع و تخصیص سهمیه سوخت، از جمله اختصاص سهمیه و شارژ روزانه کارت جایگاهداران و همچنین مقابله با تخلفات و جرایم احتمالی ناشی از انحراف در توزیع فرآوردههای نفتی، عرضه خارج از شبکه و قاچاق سوخت است.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمانیافته همچنین بر پیگیری و رصد مستمر جرایم سازمانیافته با همکاری نهادهای انتظامی و امنیتی تأکید کرد و گفت: در این راستا مقابله جدی با قاچاق اسلحه، قاچاق کالاهای اساسی و ورود غیرمجاز به کشور در دستور کار قرار دارد و اقدامات لازم برای برخورد قاطع با این جرایم در حال انجام است.