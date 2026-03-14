ایران از برادران همسایه خود میخواهد نیروهای متجاوز خارجی را از سرزمینهایشان بیرون کنند
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از کشورهای همسایه خواست نیروهای متجاوز خارجی را از سرزمینهای خود بیرون کنند زیرا به گفت وی چتر امنیتی که آمریکا سالها آن را تبلیغ میکرد، اکنون آشکار شده که پر از حفره است.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی شنبه شب ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ در شبکه ایکس نوشت: ایران از برادران همسایه خود میخواهد نیروهای متجاوز خارجی را از سرزمینهایشان بیرون کنند چتر امنیتیای که آمریکا سالها آن را تبلیغ میکرد، اکنون آشکار شده که پر از حفره است؛ چتری که نهتنها بازدارنده نبوده، بلکه عملاً زمینهساز تنش و بحران شده است.
وی افزود: ایالات متحده حالا ناچار شده از دیگران، حتی از چین، درخواست کند تا به آن برای امن نگه داشتن تنگه هرمز کمک کنند.
عراقچی تصریح کرد: ایران از برادران همسایه خود میخواهد نیروهای متجاوز خارجی را از سرزمینهایشان بیرون کنند؛ بهویژه به این دلیل که تنها دغدغه و اولویت این نیروها دفاع از اسرائیل است.