بازگشت پیکر ۸۴ شهید قهرمان ناو دنا

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پیکر مطهر شهدای ناو دنا عصر امروز به کشور بازگشت.

آیین تشییع پیکر مطهر شهدا به زودی به اطلاع مردم شریف و قدرشناس ایران عزیز خواهد رسید.

ناوگروه آموزشی دنا در روزهای پایانی بهمن به دعوت نیروی دریایی هندوستان در رزمایش صلح میلان ۲۰۲۶ حضور شکوهمندی داشت. این ناو در مسیر بازگشت از هندوستان در قاصله ۲ هزار مایلی از آبهای سرزمینی ایران، هدف حمله ناجوانمردانه زیردریایی ارتش تروریستی ایالات متحده قرار گرفت.

در اثر این حمله وحشیانه، ۱۰۴ نفر از کارکنان ناو دنا به شهادت رسیده و ۳۲ نفر مجروح شدند. ۲۰ نفر از شهدای ناو دنا، جاوید الاثر هستند.