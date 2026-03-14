پیام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت سردار ابوالقاسم باباییان
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، پیام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت سردار سرلشکر پاسدار ابوالقاسم باباییان به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
شهادت پرافتخار سردار سرافراز "سرلشکر پاسدار ابوالقاسم باباییان" بازرس ویژه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و اعضای خانواده وی در جنایت حمله تروریستی فرعون آمریکا و رژیم شیطانی صهیونیستی در موسم شهادت قائد شهید امت را به محضر رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای (دامت برکاته)، خاندان و همرزمان آن سردار عالیقدر تبریک و تهنیت عرض مینماییم.
بی شک یاد، نام، خاطره و نقش آفرینیهای خالصانه و صادقانه آن سردار والامقام طی بیش از چهار دهه مجاهدت در عرصههای پاسداری از انقلاب اسلامی و میدانهای دفاع از وطن، برای نسل های امروز و فردای ایران اسلامی و پاسداران جوان، غیور و انقلابی، الهام بخش و منشأ جهاد و تلاش در صحنههای دفاع سلحشورانه از اسلام و ولایت و صیانت از ارزش های متعالی و سعادت آفرین انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
علو درجات اخروی و همنشینی آن شهید ارجمند با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس (ع) و صبر و شکیبایی و ثبات قدم یادگاران و علاقمندان آن عزیز در خیمه ولایت را از ذات اقدس باریتعالی مسئلت می جوییم.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی