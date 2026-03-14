آسیب به ۱۹ بنای تاریخی استان تهران در جنگ اخیر/ امنیت کامل در پایتخت برقرار است

به گزارش ایلنا به نقل از واحد بین الملل روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، در گفتگو با شبکه الجزیره با اشاره به پانزدهمین روز از آغاز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ملت ایران اظهار کرد: در ۱۵ روز گذشته ما شاهد بودیم که اهداف غیرنظامی متعددی از سوی دشمن مورد اصابت واقع شد، در حالی که آنها مدعی هستند که این جنگ علیه نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی است.

معتمدیان با اشاره به آمار ارائه شده از سوی سخنگوی دولت افزود: در استان تهران بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا مورد حملات ناجوانمردانه قرار گرفت و تعداد زیادی از هموطنان ما که غیر نظامی بودند به شهادت رسیدند، تعداد زیادی از واحدهای تجاری، واحدهای تولیدی و صنفی، مراکز آموزشی و مراکز درمانی و حتی مرکز هلال احمر را مورد تهاجم هوایی قرار گرفتند.

وی با اشاره به تعرض دشمن به بناهای تاریخی گفت: طبق اعلام وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در جنگ اخیر ۵۶ بنای تاریخی که ثبت ملی و جهانی است، توسط رژیم جنایتکار صهیونیستی و امریکا مورد اصابت قرار گرفته که ۱۹ بنای تاریخی مربوط به استان تهران است.

استاندار تهران شرایط پایتخت علیرغم هجمه های دشمن را بسیار خوب توصیف و بیان کرد: روز گذشته در سراسر میهن اسلامی، مردم عزیز و همیشه در صحنه به مناسبت روز جهانی قدس به خیابان ها آمدند و انزجار خود از رژیم صهیونیستی و بیعت با مقام معظم رهبری و تجدید بیعت با اهداف و آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی را اعلام کردند.

رئبس شورای تامین استان تهران به حملات هوایی رژیم وحشی اسرائیل به اطراف راهپیمایان روز قدس در تهران اشاره و عنوان کرد: علیرغم این حمله وحشیانه، مردم بدون هیچگونه ترس و واهمه ای به راهپیمایی میلیونی خود ادامه دادند.

معتمدیان ادامه داد: این تعرض وحشیانه منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از مردم مظلوم و بی گناه تهران شد.

وی با بیان این که مهمترین پشتوانه ایران اسلامی‌، پشتوانه مردمی است، اظهار کرد: در حال حاضر در استان تهران امنیت کامل برقرار است و به دلیل اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی حاکمیتی مبتنی بر مردم سالاری دینی است، امنیت ما نیز مبتنی بر مردم است، شما ببینید که شبانه روز در اقصی نقاط کشور و استان تهران نیروهای بسیج مردمی، نیروهای سپاهی و انتظامی با قدرت کامل و با انگیزه کامل صیانت می شود.

استاندار تهران به هدف قرار دادن زیرساخت سوخت رسانی که در مناطق مسکونی تهران واقع شده بود، توسط جنگنده های دشمن صهیونیستی آمریکایی اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با تدابیری که داشتیم و با همراهی مردم از این مشکل نیز عبور کردیم‌، مردم از ترددهای غیرضروری خودداری کردند و این امر باعث صرفه جویی در مصرف بنزین شد.

وی با بیان این که تدابیر ویژه ای برای مقابله با چالش سوخت داشتیم، گفت: آن مقطع گذشت و امروز می بینیم که در همه جایگاه های سوخت در سطح استان تهران امکان سوخت گیری هست و بدون صف هم مردم مراجعه و سوخت گیری می کنند.

رئیس شورای تامین استان تهران در بخش دیگری از این گفتگو به امنیت پایدار در پایتخت اشاره و اظهار کرد: نیروهای بسیج مردمی آموزش دیده در ایست و بازرسی‌ها در محلات و مناطق مختلف حضور دارند و شبانه روز گشت‌زنی می‌کنند و تأمین امنیت رو به عهده می‌گیرند.

معتمدیان گفت: ما تدابیر ویژه امنیتی در سطح استان تهران اندیشیدیم، خط قرمز ما امنیت مردم است لذا هرگونه ناامنی در شرایط کنونی با واکنش سریع و قاطع نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه خواهد بود.

وی در بخش دیگری از گفتگو به موضع جمهوری اسلامی در قبال همسایگان اشاره کرد و بیان کرد: این موضع بارها توسط مسئولین مطرح شده و به اطلاع کشورهای همسایه هم رسانده شده است، طبیعتاً کشورهای همسایه کشورهای دوست و برادر ما هستند، دشمنان ما رژیم صهیونیستی و آمریکا هستند که از پایگاه های مستقل در این کشورها استفاده و به ما حمله می کنند.

معتمدیان افزود: اگر ضربه ای به زیرساخت های انرژی ما وارد شود، معادل با ضربه به زیرساخت های انرژی کل منطقه است و این امر بارها به عرض کشورهای منطقه رسانده شده است.

استاندار تهران گفت: راهبرد جمهوری اسلامی چشم در برابر چشم است، یعنی هرگونه تجاوز یا هرگونه تهدید بدون پاسخ نخواهد ماند و نیروهای مسلح ما با تمام قوا و با تمام توان از تمامیت ارضی کشور از مردم عزیز کشور و از آب و خاکمان دفاع می کنند.

