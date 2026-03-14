به گزارش ایلنا، محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر شهید انقلاب اسلامی در شبکه ایکس نوشت: «حمله متجاوزان علیه ایران از پایگاه‌های خود در منطقه و نقض آشکار ماده ۲ منشور ملل متحد، منجر به شهادت امام خامنه ای و هزاران نفر به ویژه ۱۶۸ فرشته میناب شد.

درنتیجه این فعل و ترک فعل، موجب مسئولیت بین‌المللی کشورهای منطقه شده و آن‌ها مکلف به جبران خسارت هستند.

فعالان حقوقی در مستندسازی این امر پیگیر باشند.»

