خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی شورای نگهبان:

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور تایید شد

کد خبر : 1762199
لینک کوتاه کپی شد.

طحان نظیف از تایید لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در شورای نگهبان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان امروز (شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۴) در گفت‌و‌گو با بخش خبری ساعت ۱۹ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام خامنه‌ای و آرزوی پیروزی برای رزمندگان اسلام، از پایان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در این شورا خبر داد.

وی اظهار داشت: پس از بررسی‌هایی که در شورای نگهبان داشتیم این لایحه مغایر با موازین شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشد.

طحان‌نظیف بیان داشت که این مصوبه شامل جدول الزامات منابع و مصارف بودجه و همچنین جداول بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور است.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرد که هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز دیگر نسبت به این لایحه ایرادی نداشت و بنابراین می‌تواند مراحل ابلاغ را طی کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل