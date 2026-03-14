سردار نائینی:
حمله به شعب بانکهای آمریکایی در پاسخ به تجاوز دشمن به دو بانک ایرانی بوده است
کد خبر : 1762167
بهگزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، سردار نائینی، سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: حمله به شعب بانکهای آمریکایی در پاسخ به تجاوز دشمن به دو بانک ایرانی بوده است و اگر دشمن این اقدامش را تکرار کند کلیه شعب بانک های آمریکایی در منطقه هدف مشروع ما خواهد بود.