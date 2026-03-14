به گزارش ایلنا،محمدباقر قالیباف در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

این جنگ یک چیز را به وضوح ثابت کرد: پایگاه‌های آمریکایی در منطقه ما از هیچ‌کس محافظت نمی‌کنند - آنها منبع تهدید هستند. آمریکا همه را فدای اسرائیل می‌کند و به هیچ‌کس جز اسرائیل اهمیت نمی‌دهد.

هر کسی که آمریکا به او لباس بپوشاند، به معنای واقعی کلمه برهنه است!

