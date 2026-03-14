قالیباف:
جنگ ثابت کرد پایگاههای آمریکا برای هیچ کشوری امنیت نمیآورد
کد خبر : 1762159
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:این جنگ ثابت کرد که پایگاههای آمریکا برای هیچ کشوری امنیت نمیآورند
به گزارش ایلنا،محمدباقر قالیباف در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
این جنگ یک چیز را به وضوح ثابت کرد: پایگاههای آمریکایی در منطقه ما از هیچکس محافظت نمیکنند - آنها منبع تهدید هستند. آمریکا همه را فدای اسرائیل میکند و به هیچکس جز اسرائیل اهمیت نمیدهد.
هر کسی که آمریکا به او لباس بپوشاند، به معنای واقعی کلمه برهنه است!