بازدید دادستان تهران از ۶ دادسرای تهران
به گزارش ایلنا، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران به صورت سرزده از شعب ۶ دادسرای تهران بازدید و بر روند خدمترسانی به مراجعان نظارت کرد.
صالحی در جریان این بازدیدها در دیدار با قضات و کارکنان اداری ضمن ابلاغ سلام و تشکر رئیس قوه قضاییه، از همکارانی که علیرغم مشکلات موجود و وضعیت جنگی در دادسراها حاضر شدهاند، تقدیر و تشکر کرد.
دادستان تهران با سرکشی از شعب مختلف از نزدیک در جریان نحوه رسیدگی به پروندههای قضایی قرار گرفت و رهنمودها و تذکرات لازم را خطاب به مدیران، قضات و کارکنان ارائه کرد.
صالحی همچین با مراجعان به دستگاه قضایی به صورت چهره به چهره دیدار و تاکید کرد: مردم اطمینان داشته باشند که روند رسیدگی به امور مردم به صورت شبانه روزی ادامه دارد.