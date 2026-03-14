موج ۴۹ عملیات وعده صادق ۴ اجرا شد

موج ۴۹ عملیات وعده صادق ۴ اجرا شد
روابط عمومی سپاه اعلام کرد: پایگاه‌های تروریستهای آمریکایی در منطقه زیر ضرب آتش سنگین موشکی و پهپادی نیروی دریایی سپاه پاسداران طی موج چهل و نهم عملیات وعده‌صادق۴ قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا به  نقل از سپاه‌نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: 

نیروی دریایی سپاه پاسداران در سحرگاه امروز طی سه فوج تهاجم در موج «چهل و نهم» عملیات وعده صادق ۴ با رمز «یارسول الله صلی الله علیه و آله» همزمان پایگاه‌های تروریستهای آمریکایی در منطقه را زیر ضرب آتش سنگین موشکی و پهپادی قرار دادند. 

در این عملیات موفق یگانهای موشکی و پهپادی ایران رادارهای پاتریوت، برج کنترل، سوله‌های دفاع هوایی پایگاه «الظفره» را زیر ضرب کوبنده پهپادهای انهدامی و موشکهای بالستیک نقطه زن قرار دادند. 

پایگاه «شیخ عیسی» نیز با انواع موشک و پهپاد مورد اصابت قرار گرفت و رادارهای هشدار اولیه پایگاه، آشیانه هواپیماها، رمپ مرکزی و مخازن سوخت هواگردهای آمریکایی منهدم و در آتش سوختند. 

پایگاه بالگردی «العدیری» نیز زیر ضربات آهنین موشکی و پهپادی قرار گرفت. در این پایگاه سوله‌های تجهیزات محل تجمع تروریست ها، سوله‌های نگهداری بالگردی این پایگاه منهدم گردید. 

تنگه هرمز نیز با تسلط کامل بطور هوشمند تحت کنترل نیروی دریایی سپاه قرار دارد و عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری متجاوزان و همپیمانان آن‌ها از تنگه هرمز کماکان ممنوع است. در صورت جابجایی یا تردد، مورد اصابت قرار خواهند گرفت.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
