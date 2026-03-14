به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی با بیان این که از طرف اعضای هیات دولت و رئیس‌جمهور پزشکیان از مردم شریف ایران به واسطه حضور حماسی در راهپیمایی روز قدس تشکر می‌کنم، گفت:مردم عزیز ایران در راستای رساندن صدای خود به جهانیان زیر بمباران دشمن به خیابان آمدند و این روز را پرشورتر از هر سال برگزار کردند.

سخنگوی دولت افزود: همچنین لازم است از حضور هر شب مردم در خیابان ها و میادین شهر تشکر کنم که با حضور خود نشان دادند پای کار ایران ایستاده‌اند.

وی با اشاره به حملات دشمن به مراکز غیرنظامی، تاکید کرد: درحملات دشمن تاکنون تعداد شهدای زن ۲۲۳ و تعداد مصدومان زن آسیب دیده در این حملات ۲ هزار و ۱۲۹ نفر بوده است.

مهاجرانی ضمن قدردانی از تمام نیروهای امدادی و کادر درمان که به گفته او این روزها پای کار ایران ایستاده‌اند، گفت: در حملات دشمن ۴۳ واحد اورژانس نیز آسیب دیده است که سه واحد آن به صورت کامل تخریب شده ؛ همچنین ۳۲ آمبولانس آسیب دیده است که از این میان پنج دستگاه به صورت کامل از چرخه خدمت رسانی خارج شده است.

مهاجرانی افزود: همچنین ۳ دستگاه اتوبوس آمبولانس آسیب دیده است و ۳۵ واحد درمانی و ۱۵۲ واحد بهداشتی در کشور دچار آسیب شده و متاسفانه تاکنون ۱۶ نفر از شهدا، کادر سلامت هستند.

سخنگوی دولت همچنین درخصوص آسیب به سایر مراکز غیرنظامی، ادامه داد: متاسفانه ۱۲۰ مدرسه آسیب جدی دیده است و تعداد شهدای معلم و دانش‌آموز بالغ بر ۲۰۶ نفر است.

وی همچنین از حمله دشمن به یکی از روستاهای بوئین‌زهرا، و حمله به کمپ خانوادگی در جزیره اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه شاهد آسیب به برج آزادی نیز بودیم و مجموعه تاریخی چوگان شهدا که یکی از شاخص‌ترین نمادهای ثبت شده در یونسکو هست نیز آسیب دیده است.

مهاجرانی با اشاره به رفع آسیب‌های وارد شده به شبکه آب و برق در ۲۲۹ نقطه توسط کارشناسان و متخصصان این حوزه، اظهار داشت: شاهد برقراری انرژی برق در شبکه بعد از حملات دشمن بودیم تا شهروندان عزیز در این حوزه دچار کمبود و مشکلی نباشند.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود به استقرار بیش از یک هزار خانوار تهرانی در ۱۲ مجموعه اقامتی پایتخت اشاره کرد و گفت: براساس اعلام شهرداری تهران، ساعت کار مترو تا ساعت ۲۴ افزایش پیدا کرده است، همچنین اتوبوس‌های تندرو و مترو به صورت رایگان به خدمت‌رسانی به مردم ادامه می‌دهند. از سوی دیگر میادین میوه و تره بار تهران از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ و ساعت کار فروشگاه‌های شهروند از ساعت ۸ تا ۱۹ به ارایه خدمت به مردم می‌پردازند.

مهاجرانی ثبت ملی نام مدرسه «شجره طیبه» را اقدامی در جهت ثبت سند مظلومیت ملت دانش‌دوست ایران دانست و تاکید کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی برای ترخیص کالاهای اساسی، تجهیزات، مواد اولیه و دارو تسهیلات ویژه‌ای درنظر گرفته است. همچنین شرکت‌های بیمه برای پوشش خطرات ناشی از جنگ، صدور انواع بیمه‌نامه‌ها را آغاز کرده اند، از سوی دیگر پرداخت خسارات بدون معطلی درحال انجام است.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی نیز مهلت ارسال دفاتر الکترونیک مالیاتی را تمدید کرده و مهلت جدید اعلام خواهد شد.

سخنگوی دولت با اشاره به تلاش‌های وزارت نفت برای تامین سوخت کشور، اعلام کرد: در این حوزه هموطنان با مشکلی مواجه نخواهند شد. همچنین سازمان برنامه و بودجه، یارانه، حقوق کارمندان و بازنشستگان را حسب دستور رئیس‌جمهور پیش از موعد مقرر تامین و پرداخت کرده است، همچنین برنامه‌ریزی های لازم برای حفظ نظم بودجه‌ای برای سال آینده نیز در دستور کار است.

مهاجرانی همچنین با توجه به اصلاحات اقتصادی صورت گرفته و تامین کالاهای اساسی، گفت: روزانه اقلام معیشتی مورد نیاز مردم رصد می‌شود، حتی در استان‌های میهمان‌پذیر اقلام به صورت خودکار در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا هموطنان دچار مشکل نشوند.

وی با اشاره به فعالیت ۲۰ تا ۱۰۰ درصدی شعب بانکی در هفته پایانی سال، تصریح کرد: این موضوع با توجه به نیاز استان‌ها و شعب درنظر گرفته شده است و در وبگاه بانک‌ها به اطلاع مردم می‌رسد، همچنین فعالیت بانک‌ها روزانه از ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ خواهد بود.

سخنگوی دولت در ادامه به نامه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به رئیس یونسکو، همچنین نامه ۱۵ رئیس دانشگاه به روسای ۱۵۰ دانشگاه برتر جهان به منظور رساندن صدای مظلومیت مردم ایران به جهانیان اشاره کرد و گفت: نخبگان و دانشگاهیان به منظور حفظ انسجام ملی، بیعت با رهبر سوم انقلاب و همچنین اعلام انزجار از اقدامات دشمنان، کارهای مثبتی انجام داده‌اند.

مهاجرانی در پایان خاطر نشان کرد: زمان ثبت نام آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و همچنین آزمون‌های نهایی پایه یازدهم و دوازدهم متعاقبا اعلام خواهد شد، و لذا زمان برگزاری آزمون‌ها نیز پس از تعطیلات نوروز اطلاع رسانی خواهد شد.

