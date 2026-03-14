سردار شکارچی:
ناو آبراهام لینکلن از دور عملیاتی خارج شده و به سمت آمریکا در حال حرکت است
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح درباره ناو آبراهام لینکلن در گفت و گویی گفت: آمریکایی ها خودشان اذعان کرده اند که ناو آبراهام لینکلن آسیب جدی دیده و از دور عملیاتی خارج شده و به سمت آمریکا در حال حرکت است.
وی ادامه داد: ما به استناد حرفهای خود آمریکایی ها این را می گوییم و بسیاری از خبرگزاری های دنیا هم به این موضوع اذعان کردند.