ناو آبراهام لینکلن از دور عملیاتی خارج شده و به سمت آمریکا در حال حرکت است

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح درباره ناو آبراهام لینکلن در گفت و گویی گفت: آمریکایی ها خودشان اذعان کرده اند که ناو آبراهام لینکلن آسیب جدی دیده و از دور عملیاتی خارج شده و به سمت آمریکا در حال حرکت است.

وی ادامه داد: ما به استناد حرفهای خود آمریکایی ها این را می گوییم و بسیاری از خبرگزاری های دنیا هم به این موضوع اذعان کردند.

