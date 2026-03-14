به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: در پی تذکرات قبلی، مبنی بر عدم انتشار تصاویر ضد امنیت ملی و فیلم‌های محل اصابت پرتابه‌های دشمن، براساس دستور مرجع قضایی، برخورد قاطع با کسانیکه پازل دشمن در ایجاد ارعاب در ایران و کسب اطلاعات توسط دشمن را تکمیل کنند، آغاز شده است؛ بنابراین گزارش، به ضابطان قضایی دستور داده شده است، افرادی که بنحوی از انحاء اقدام به تهیه تصاویر محل اصابت حملات یا ارسال آن به رسانه‌های معاند و بیگانه یا انتشار آنها اقدام نمایند، شناسایی و برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.