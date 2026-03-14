به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علیرضا صباحی‌فرد، مشاور فرمانده کل ارتش در امور پدافند و فرمانده سابق قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) کشور، به اتفاق جمعی از مسئولان ارتش، به نمایندگی از امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با خانواده شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی دیدار و مراتب تسلیت و همدردی فرمانده کل ارتش را به بیت مکرم این شهید والامقام، ابلاغ کرد.

امیر سرتیپ صباحی فرد، در این دیدار، ضمن تجلیل از یاد و خاطره شهید سرافراز ارتش اسلام، سپهبد موسوی، این شهید معظم را فرماندهی لایق، ولایی، شجاع، دارای قاطعیت در تصمیم گیری ها، متعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و مهربان با زیردستان دانست و تاکید کرد: سپهبد موسوی در دوران خدمت خود همواره به عنوان یک الگو برای فرماندهان و سربازان شناخته می‌شد و پس از شهادت نیز به اسوه‌ای ماندگار تبدیل شد.

فرمانده سابق قرارگاه مشترک پدافند هوایی مشترک خاتم الانبیاء (ص)، وحدت و هم‌افزایی عمیق میان ارتش و سپاه را یکی از دستاوردهای مهم دوران فرماندهی شهید سپهبد موسوی دانست و اظهار داشت: ایشان همواره بر لزوم انسجام نیروهای مسلح و همکاری تنگاتنگ ارتش و سپاه تحت فرماندهی ولی امر، تأکید داشت و این مهم را در عمل نیز به اثبات رساند.

امیر سرتیپ علیرضا شیخ معاون اجرایی ارتش نیز با تاکید بر اینکه سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی عمر خویش را در مسیر تقویت بازدارندگی، انسجام فرماندهی و ارتقای توان راهبردی نیروهای مسلح صرف کرد، گفت: این جمله شهید بزرگوار که می‌فرمود: «من سرباز ایرانی، اگر هزار بار برای این مردم و اعتقادات آن‌ها کشته شوم، باز هم دوست دارم به عشق این ملت زنده شوم و با دشمن این ملت بجنگم و کشته شوم»، حقیقتا از عمق وجود ایشان تجلی یافته بود و علاقه این شهید بزرگوار به ملت و کشور عزیزمان در لحظه لحظه حیات‌شان موج می‌زد.

در این دیدار، امیر سرتیپ دوم محمود سزاوار رییس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش، امیر سرتیپ دوم سید حسن ابوترابی معاون روابط عمومی و رسانه ارتش، ارشد نظامی ارتش در استان قم و جمعی از مسئولان حضور داشتند.