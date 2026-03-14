ایران هرگونه شلیک موشک به ترکیه را تکذیب می‌کند

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء، هرگونه شلیک موشک به سوی کشور ترکیه را از سوی نیروهای مسلح ایران تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا، سخنگوی قرارگاه، ترکیه را «کشور دوست و همسایه» خواند و تأکید کرد انتشار چنین اخباری، به سوابق شیطنت سران آمریکا و رژیم صهیونیستی ارتباط دارد. 

 

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء اعلام کرد: به نظر می‌رسد چنین اقدامی با هدف برهم زدن روابط دو کشور ایران و ترکیه از سوی آمریکا و رژیم صهیونی صورت گرفته باشد که نیاز به بررسی دارد.

