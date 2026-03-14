موج ۴۷ عملیات وعده صادق ۴ اجرا شد

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: موج ۴۷ عملیات وعده صادق ۴ بارمز مبارک یا رسول الله (ص) به پاس مجاهدتهای دو امیر قهرمان ملی، تقدیم به شهیدان نصیرزاده و شمعخانی، علیه اهدافی در سرزمینهای اشغالی صحرای نقب و بئرالسعب، نواتیم، شهرلود مخفیگاه تجزیه طلبان کومله و پایگاه نظامیان تروریست امریکا در العدید با شلیک موشکهای سوخت جامد خیبر شکن و سوخت مایع قدر باعنایت الهی به صورت کاملا موفق به اجرا در آمد.

