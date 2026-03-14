همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اطلاعیه شماره ۳۹/

۵ پهپاد مهاجم صهیونیستی آمریکایی در تور پدافندی سپاه شکار شدند

روابط عمومی سپاه از رهگیری و انهدام ۵ پهپاد مهاجم و مسلح رژیم‌صهیونیستی و ارتش متجاوز آمریکایی در ۳ ساعت اخیر توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در اطلاعیه شماره ۳۹ عملیات وعده‌صادق۴ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است: 

۵ پهپاد مهاجم و مسلح رژیم‌صهیونیستی و ارتش متجاوز آمریکایی در ۳ ساعت اخیر توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور رهگیری و شکار شدند. 

پهپاد پیشرفته «اوربیتر ۴» در تبریز، پهپاد «هرمس» در ۲ شهر اندیمشک و تهران و پهپاد «MQ9» در شهرهای فیروزه آباد و بندرعباس منهدم شدند. 

شایان ذکر است تاکنون ۱۱۴ فروند انواع پهپادهای جاسوسی، رزمی و تهاجمی از ابتدای جنگ تحمیلی توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه منهدم شده اند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمونه گیری در منزل