تشریح وضعیت رقت بار امریکا و اروپا پس از جنگ علیه ایران توسط وزیر خارجه کشورمان
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در تشریح وضعیت رقت بار امریکا و اروپا پس از جنگ علیه ایران در شبکه ایکس نوشت:
«آمریکا ماهها تلاش کرد با فشار و زورگویی هند را وادار کند واردات نفت از روسیه را متوقف کند.
اما تنها دو هفته پس از جنگ با ایران، کاخ سفید اکنون به جهان، از جمله هند، التماس میکند که نفت خام روسیه را خریداری کنند.
اروپا تصور میکرد با حمایت از جنگ غیرقانونی علیه ایران، حمایت آمریکا را در برابر روسیه به دست خواهد آورد.
واقعاً رقتبار است.»