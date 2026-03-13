روابط عمومی سپاه:

رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد هرمس مسلح در اندیمشک
روابط عمومی سپاه اعلام کرد: یک فروند پهپاد هرمس مسلح در اندیمشک توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور رهگیری و منهدم شد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: یک فروند پهپاد هرمس مسلح در اندیمشک توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور رهگیری و منهدم شد. 

​️تعداد کل پهپادهای منهدم شده تا این لحظه: ۱۱۳ فروند

️پدافند سپاه امشب ۴ فروند پهپاد از انواع مختلف را ساقط کرده است.

 

