روابط عمومی سپاه:
رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد هرمس مسلح در اندیمشک
روابط عمومی سپاه اعلام کرد: یک فروند پهپاد هرمس مسلح در اندیمشک توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور رهگیری و منهدم شد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: یک فروند پهپاد هرمس مسلح در اندیمشک توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور رهگیری و منهدم شد.
️تعداد کل پهپادهای منهدم شده تا این لحظه: ۱۱۳ فروند
️پدافند سپاه امشب ۴ فروند پهپاد از انواع مختلف را ساقط کرده است.