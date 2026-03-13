همه ایران با افتخار در خیابان بودند
رئیس شورای عالی اطلاعرسانی دولت در شبکه ایکس نوشت: همه ایران با افتخار در خیابان بودند.
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای عالی اطلاعرسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
امروز زیر باران موشک و بمباران، همه ایران با افتخار در خیابان بودند.
نه از تهدید هراس داشتند، نه تردید داشتند، نه ترس داشتند.
همه با هم: مردم، دولت و همه ارکان نظام در کنار نیروهای مسلح جان برکف برای ایران .
امروز حضور مردمی پزشکیان؛ رئیس جمهور نترس ما که وجودش فدای ایران است را هم دنیا به تماشا نشست.
این وحدت و شجاعت و سلحشوری بینظیر زیر سایه رهبری، یعنی ایران هرگز شکست نمیخورد.