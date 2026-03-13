به گزارش ایلنا به نقل از سپاه‌نیوز، در اطلاعیه شماره ۳۸ عملیات وعده صادق۴ آمده است:

موج چهلم و ششم عملیات وعده صادق ۴ لحظاتی قبل با رمز مبارک «یاصاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه» با هدیه به ارواح طیبه شهیدان «محمد باقری و غلامعلی رشید» در کوتاهترین زمان پس از موج قبلی علیه مراکز و نیروهای متخاصم آمریکایی و صهیونیستی اجرا شد.

در راستای هدف شکار فرماندهان جنایتکار صهیونیستی و آمریکایی ۱۰ نقطه اختفا و اسکان در سرزمین‌های اشغالی و ۳ مکان تجمع و اختفای آمریکایی ها در منطقه مورد شناسایی و هدف قرار گرفتند.

در این عملیات ۷ نقطه در تل آویو، ۲ نقطه در «ریشون لتسیون» و ۱ نقطه در «شوهام» در سرزمین‌های اشغالی و ۳ مکان تجمع فرماندهان قاتل آمریکایی در پایگاه های «ملک سلطان»، «ویکتوریا» و «اربیل» مورد هدف موشکی و پهپادی قرار گرفتند.

فرماندهان شرور آمریکایی و صهیونیستی! آسمان و زمین برای شما بی دفاع شده و درهای جهنم تا کشتار آخرین جنایتکار کودک کش بسته نخواهد شد.