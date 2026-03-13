بهروزآذر در نامه به همتایان خود در کشورهای منطقه؛
آمریکا و اسرائیل هدفی جز درهم شکستن امنیت خانوادههای مسلمان ندارند
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در نامهای به مسئولان حوزه زنان و خانواده در کشورهای عراق، اردن، قطر، عمان، کویت و عربستان سعودی تاکید کرد: از شما به عنوان متولیان نهاد خانواده و صلح، انتظار داریم با تکیه بر نفوذ و قدرت مطالبهگری خود، اجازه ندهید دشمنان از جغرافیا و امکانات شما برای یتیم کردن کودکان و داغدار کردن مادران سوءاستفاده کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر در این نامه با اشاره به تعامل، صلحدوستی و وفاداری به عهد و پیمان از سوی ایرانیان نوشت: معتقدیم که پاسداری از صلح، گاه مسیری جز ایستادگی سرسختانه چونان قامت بلند دماوند ندارد.
به گفته وی ، بر همین اساس ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر این پیشینه فرهنگی و باور قطعی به «برادری اسلامی»، اعلام کردهاند که ما هیچگاه خواهان درگیری با همسایگان نبوده و مکلف به حفظ پیوندهای دوستانه با شما هستیم.
در بخش دیگری از نامه معاون رییس جمهور آمده است: امروز دشمن مشترک ما، آمریکا و اسرائیل، با فریبکاری به دنبال ایجاد نفاق و درگیر کردن کشورهای اسلامی با یکدیگر است. آنها که از کشتن بیش از ۵۰ هزار کودک معصوم در غزه شرم نمیکنند، امروز خوابهای پریشانی برای کل منطقه ما دیدهاند و اکنون با حمله به دبستان میناب و کشتار بیش از ١۶٠ کودک معصوم، عملاً به قلب تمدن و خانواده حمله کردهاند.
بهروزآذر با یادآوری حملات انجام شده به مراکز غیرنظامی در ایران تصریح کرد: طبق گزارشهای رسمی، در حملات اخیر ۹۶۶۹ واحد غیرنظامی آسیب دیدهاند که شامل ۷۹۴۳ واحد مسکونی و ۱۶۱۷ واحد تجاری است.
وی اظهار کرد: هدف قرار دادن ۳۲ مرکز درمانی، ۶۵ مدرسه و ۱۳ مرکز هلالاحمر، به همراه شهادت ۱۱ نفر از کادر درمان و مجروح شدن دهها امدادگر، نشاندهنده جنگی کینهتوزانه علیه ایرانیان است.
بهروزآذر در این نامه یادآور شده، این حجم از ویرانی و خونریزی ثابت میکند که جبهه مقابل، هیچ مرز اخلاقی و انسانی را به رسمیت نمیشناسد و هدفی جز درهم شکستن امنیت خانوادههای مسلمان ندارد؛ حقیقتی تلخ که سکوت در برابر آن، جسارت متجاوز را دوچندان میکند و جای تأسف بسیار است که از جغرافیا و امکانات موجود در خاک سرزمین شما برای بخشی از این تجاوزات استفاده میشود.
معاون رئیسجمهور خطاب به همتایان خود خاطرنشان کرده که از شما به عنوان متولیان نهاد خانواده و صلح، انتظار داریم با تکیه بر نفوذ و قدرت مطالبهگری خود، اجازه ندهید دشمنان از جغرافیا و امکانات شما برای یتیم کردن کودکان و داغدار کردن مادران سوءاستفاده کنند. آمریکا و اسرائیل نه شریک شما، که تفرقهافکنانی هستند که میخواهند میان برادران و خواهران دیوار بکشند. بیایید با هوشیاری نگذارید از خانه همسایه، تیغی بر پیکر برادر کشیده شود، تا بار دیگر امنیت و آرامش به سفرههای افطار و کانون خانوادههای همه امت اسلام بازگردد.