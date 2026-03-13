به گفته وی ، بر همین اساس ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر این پیشینه فرهنگی و باور قطعی به «برادری اسلامی»، اعلام کرده‌اند که ما هیچ‌گاه خواهان درگیری با همسایگان نبوده و مکلف به حفظ پیوندهای دوستانه با شما هستیم.

در بخش دیگری از نامه معاون رییس جمهور آمده است: امروز دشمن مشترک ما، آمریکا و اسرائیل، با فریبکاری به دنبال ایجاد نفاق و درگیر کردن کشورهای اسلامی با یکدیگر است. آن‌ها که از کشتن بیش از ۵۰ هزار کودک معصوم در غزه شرم نمی‌کنند، امروز خواب‌های پریشانی برای کل منطقه ما دیده‌اند و اکنون با حمله به دبستان میناب و کشتار بیش از ١۶٠ کودک معصوم، عملاً به قلب تمدن و خانواده حمله کرده‌اند.

بهروزآذر با یادآوری حملات انجام شده به مراکز غیرنظامی در ایران تصریح کرد: طبق گزارش‌های رسمی، در حملات اخیر ۹۶۶۹ واحد غیرنظامی آسیب دیده‌اند که شامل ۷۹۴۳ واحد مسکونی و ۱۶۱۷ واحد تجاری است.

وی اظهار کرد: هدف قرار دادن ۳۲ مرکز درمانی، ۶۵ مدرسه و ۱۳ مرکز هلال‌احمر، به همراه شهادت ۱۱ نفر از کادر درمان و مجروح شدن ده‌ها امدادگر، نشان‌دهنده جنگی کینه‌توزانه علیه ایرانیان است.

بهروزآذر در این نامه یادآور شده، این حجم از ویرانی و خون‌ریزی ثابت می‌کند که جبهه مقابل، هیچ مرز اخلاقی و انسانی را به رسمیت نمی‌شناسد و هدفی جز درهم شکستن امنیت خانواده‌های مسلمان ندارد؛ حقیقتی تلخ که سکوت در برابر آن، جسارت متجاوز را دوچندان می‌کند و جای تأسف بسیار است که از جغرافیا و امکانات موجود در خاک سرزمین شما برای بخشی از این تجاوزات استفاده می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور خطاب به همتایان خود خاطرنشان کرده که از شما به عنوان متولیان نهاد خانواده و صلح، انتظار داریم با تکیه بر نفوذ و قدرت مطالبه‌گری خود، اجازه ندهید دشمنان از جغرافیا و امکانات شما برای یتیم کردن کودکان و داغدار کردن مادران سوءاستفاده کنند. آمریکا و اسرائیل نه شریک شما، که تفرقه‌افکنانی هستند که می‌خواهند میان برادران و خواهران دیوار بکشند. بیایید با هوشیاری نگذارید از خانه همسایه، تیغی بر پیکر برادر کشیده شود، تا بار دیگر امنیت و آرامش به سفره‌های افطار و کانون خانواده‌های همه امت اسلام بازگردد.