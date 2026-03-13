بهروزآذر در نامه‌ به همتایان خود در کشورهای منطقه؛

آمریکا و اسرائیل هدفی جز درهم شکستن امنیت خانواده‌های مسلمان ندارند

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در نامه‌ای به مسئولان حوزه زنان و خانواده در کشورهای عراق، اردن، قطر، عمان، کویت و عربستان سعودی تاکید کرد: از شما به عنوان متولیان نهاد خانواده و صلح، انتظار داریم با تکیه بر نفوذ و قدرت مطالبه‌گری خود، اجازه ندهید دشمنان از جغرافیا و امکانات شما برای یتیم کردن کودکان و داغدار کردن مادران سوءاستفاده کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر در این نامه با اشاره به تعامل، صلح‌دوستی و وفاداری به عهد و پیمان از سوی ایرانیان نوشت: معتقدیم که پاسداری از صلح، گاه مسیری جز ایستادگی سرسختانه چونان قامت بلند دماوند ندارد.

به گفته وی ، بر همین اساس ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر این پیشینه فرهنگی و باور قطعی به «برادری اسلامی»، اعلام کرده‌اند که ما هیچ‌گاه خواهان درگیری با همسایگان نبوده و مکلف به حفظ پیوندهای دوستانه با شما هستیم.

در بخش دیگری از نامه معاون رییس جمهور آمده است: امروز دشمن مشترک ما، آمریکا و اسرائیل، با فریبکاری به دنبال ایجاد نفاق و درگیر کردن کشورهای اسلامی با یکدیگر است. آن‌ها که از کشتن بیش از ۵۰ هزار کودک معصوم در غزه شرم نمی‌کنند، امروز خواب‌های پریشانی برای کل منطقه ما دیده‌اند و اکنون با حمله به دبستان میناب و کشتار بیش از ١۶٠ کودک معصوم، عملاً به قلب تمدن و خانواده حمله کرده‌اند.

بهروزآذر با یادآوری حملات انجام شده به مراکز غیرنظامی در ایران تصریح کرد: طبق گزارش‌های رسمی، در حملات اخیر ۹۶۶۹ واحد غیرنظامی آسیب دیده‌اند که شامل ۷۹۴۳ واحد مسکونی و ۱۶۱۷ واحد تجاری است.

وی اظهار کرد: هدف قرار دادن ۳۲ مرکز درمانی، ۶۵ مدرسه و ۱۳ مرکز هلال‌احمر، به همراه شهادت ۱۱ نفر از کادر درمان و مجروح شدن ده‌ها امدادگر، نشان‌دهنده جنگی کینه‌توزانه علیه ایرانیان است.

بهروزآذر در این نامه یادآور شده، این حجم از ویرانی و خون‌ریزی ثابت می‌کند که جبهه مقابل، هیچ مرز اخلاقی و انسانی را به رسمیت نمی‌شناسد و هدفی جز درهم شکستن امنیت خانواده‌های مسلمان ندارد؛ حقیقتی تلخ که سکوت در برابر آن، جسارت متجاوز را دوچندان می‌کند و جای تأسف بسیار است که از جغرافیا و امکانات موجود در خاک سرزمین شما برای بخشی از این تجاوزات استفاده می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور خطاب به همتایان خود خاطرنشان کرده که از شما به عنوان متولیان نهاد خانواده و صلح، انتظار داریم با تکیه بر نفوذ و قدرت مطالبه‌گری خود، اجازه ندهید دشمنان از جغرافیا و امکانات شما برای یتیم کردن کودکان و داغدار کردن مادران سوءاستفاده کنند. آمریکا و اسرائیل نه شریک شما، که تفرقه‌افکنانی هستند که می‌خواهند میان برادران و خواهران دیوار بکشند. بیایید با هوشیاری نگذارید از خانه همسایه، تیغی بر پیکر برادر کشیده شود، تا بار دیگر امنیت و آرامش به سفره‌های افطار و کانون خانواده‌های همه امت اسلام بازگردد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
