قدردانی وزیر امور خارجه از ابراز همبستگی دولت و ملت ترکیه با مردم ایران
وزیر امور خارجه کشورمان از ابراز همبستگی دولت و ملت ترکیه با مردم ایران قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی، وزیر امورخارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در این روزهای مبارک رمضان، دعاها و همبستگی ملت برادر ترکیه و جمهوری دوست ترکیه برای مردم ایران، منبع بزرگی از قدرت و روحیه است.
ایران همچنان قاطعانه از حاکمیت و امنیت مردم خود دفاع خواهد کرد.
ما معتقدیم که عدالت و صلح پیروز خواهد شد.
از دعاها و حمایت شما صمیمانه سپاسگزاریم.