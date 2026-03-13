قدردانی وزیر امور خارجه از ابراز همبستگی دولت و ملت ترکیه با مردم ایران

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی، وزیر امورخارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در این روزهای مبارک رمضان، دعاها و همبستگی ملت برادر ترکیه و جمهوری دوست ترکیه برای مردم ایران، منبع بزرگی از قدرت و روحیه است.

ایران همچنان قاطعانه از حاکمیت و امنیت مردم خود دفاع خواهد کرد.

ما معتقدیم که عدالت و صلح پیروز خواهد شد.

از دعاها و حمایت شما صمیمانه سپاسگزاریم.

