انهدام زیرساخت‌های فرماندهی شمالی صهیونیست‌ و مکان تجمع نیروهای آمریکا
روابط عمومی سپاه از انهدام زیرساخت‌های فرماندهی شمالی صهیونیست‌های اشغالگر و مکان تجمع نیروهای آمریکایی خبر داد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه در اطلاعیه شماره ۳۷ عملیات وعده صادق ۴ ضمن بیان اینکه انهدام زیرساخت‌های فرماندهی شمالی صهیونیست‌های اشغالگر و مکان تجمع نیروهای آمریکایی پس از اخطار خروج از منطقه، برجسته‌ترین اهداف راهبردی در طراحی این عملیات بوده‌اند تاکید کرد: حماقت دشمنان متجاوز در بمباران منطقه مجاور راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران و واکنش با صلابت و تاریخی حاضرین، صحنه حقیقی و تاریخی «تجاوز» و «مقاومت» را به همگان نشان داد. ملت مقاوم ایران نشان دادند که آماده‌اند تا در خیابان‌ها نیز باقدرت از تروریست‌های دشمن استقبال کنند.

در اطلاعیه شماره ۳۷ عملیات وعده صادق ۴ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

به پشتوانه لبیک صادقانه ملت ایران به نخستین فراخوان رهبر معظم انقلاب و حضور حیرت‌انگیز مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس، رزمندگان دلیر نیروی هوافضای سپاه، نیروی دریایی سپاه، ارتش ج.ا و حزب‌الله موج «چهل و پنجم» عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک «یاصاحب الزمان» را بصورت مشترک و هم افزا در عصر روز جمعه به یاد «شهید حاجی‌زاده» و «شهید محمود باقری» علیه اهداف دشمن آمریکایی_صهیونی با موفقیت اجرا کردند.

 

در این عملیات موشک‌های نقطه‌زن سوخت جامد «خیبرشکن» و پهپادهای تهاجمی به‌صورت انبوه و مؤثر روانه اهداف دشمنان شدند.

انهدام زیرساخت‌های فرماندهی شمالی صهیونیست‌های اشغالگر و مکان تجمع نیروهای آمریکایی پس از اخطار خروج از منطقه، برجسته‌ترین اهداف راهبردی در طراحی این عملیات بوده‌اند.

در راستای دستیابی به اهداف فوق مراکزی در «حیفا»، «قیساریه»، شهرک‌های «زرعیت» و «شلومی» و همچنین مجتمع نظامی _ صنعتی «حولون» توسط پهپادهای حزب‌الله و موشک‌های هوافضای سپاه پاسداران مورد هدف قرار گرفتند. مکان‌های تجمع نیروهای متجاوز آمریکایی پس از اخطار خروج از منطقه شامل پایگاه‌های «الظفره» و «اربیل»، توسط موشک‌ها و پهپادهای نیروی دریایی سپاه و ارتش ج.ا مورد شناسایی و اصابت سنگین و پرحجم قرار گرفتند.

حماقت دشمنان متجاوز در بمباران منطقه مجاور راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران و واکنش با صلابت و تاریخی حاضرین، صحنه حقیقی و تاریخی «تجاوز» و «مقاومت» را به همگان نشان داد. ملت مقاوم ایران نشان دادند که آماده‌اند تا در خیابان‌ها نیز باقدرت از تروریست‌های دشمن استقبال کنند.

«چو ایران نباشد تن من مباد

