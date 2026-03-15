حسینپور در گفتوگو با ایلنا:
اقوام و مذاهب باید در کنار هم از ایران اسلامی و تمامیت ارضی کشور دفاع کنند/ از این گذر تاریخی هم عبور خواهیم کرد
نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که در شرایط حساس کنونی، اتحاد همه اقوام و مذاهب کشور میتواند همچون گذشته به عبور موفق ایران از بحرانها کمک کند.
کمال حسینپور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره ضرورت اتحاد و انسجام بین اقوام مختلف کشور در شرایط کنونی و در مقابل دشمن خارجی گفت: هر وقت کشور در شرایط حساسی قرار گرفته، حضور مردم در میدانهای مختلف کمک بسیاری برای رفع مشکل کرده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شاهد بودیم در این روزها مردم ایران، همه اقوام و همه مذاهب، با بصیرت در میدان حضور پیدا کردند و اتحاد و همدلیشان در میدان باعث شده که ما از همه بحرانهای تاریخی که پیش از این هم ایجاد شده، با موفقیت عبور کنیم، امروز هم از این گذر تاریخی عبور خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی که دشمنان خارجی، متجاوزان آمریکا و اسرائیل جنایتکار، به کشور ما حمله کردند و رهبر ما را شهید کردند؛ به همه دنیا باید شهادت این رهبر بزرگ را تبریک گفت و جای تسلیت ندارد، زیرا آرزوی رهبری شهادت بود. فرماندهان ما را هم شهید کردند، در چنین شرایطی باید همه اقوام و مذاهب متحد باشیم و در کنار هم از ایران اسلامی، از جمهوری اسلامی ایران و از تمامیت ارضی دفاع کنیم و مقتدرانه بایستیم.
حسینپور با بیان این که مطمئناً پیروزی با ما خواهد بود و ما پیروز میدان خواهیم شد، عنوان کرد: تمام معادلات آمریکاییها و اسرائیلیها به هم خورد. آنان فکر میکردند اگر رهبر ما را در روز اول به شهادت برسانند و فرماندهان ما را شهید و به ما حمله کنند، شاید مردم هم از این حرکت دفاع کنند؛ اما مردم نهتنها دفاع نکردند، بلکه از روز اول در خیابانها، در این سرما، زیر پرواز جنگندههای آنان، شب و روز در خیابان برای دفاع از ایران حضور داشتند.
وی یادآور شد: روز بیعت با آیتالله خامنهای که به عنوان رهبر سوم و رهبر جدید ایران انتخاب شدند، حضور بیسابقه مردم را در تمام کشور شاهد بودیم که بسیار غرورآفرین بود. همه شبها مردم در معابر و میدانها در کنار هم بودند؛ باید اقوام و مذاهب متحد شوند تا بار دیگر ملت ایران پیروز میدان شود.
حسینپور درباره اینکه دشمن بارها تهدید به حضور نیروی زمینی در کشور کرده است، گفت: دشمن مطمئناً این اشتباه را نمیکند؛ زیرا مردم ایران با ایمان میجنگند.
وی افزود: بله، آنان اکنون ممکن است تمام فناوریهای دنیا را در اختیار داشته باشند اما در جنگ هوایی و جنگ موشکی قدرتی در برابر ایران نداشتند. آنان شاید از لحاظ مادی با نیروها و اسلحههای خاصی حضور داشته باشند اما ایمان مردم ایران را ندارند و در جنگ زمینی قطعاً شکست خواهند خورد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به نظر من این اشتباه را تکرار نخواهند کرد؛ همچنان که در جنگ تحمیلی عراق چندین کشور دنیا کمک کردند، ولی در برابر جوانان ایران و مردم ایران شکست خوردند و مطمئناً بار دیگر شکست را تجربه خواهند کرد.