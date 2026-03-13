انهدام ۵ فروند پهپاد دشمن در ۴۸ ساعت گذشته

به گزارش ایلنا، ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ۲۶ اعلام کرد با انهدام ۵ فروند پهپاد دشمن متجاوز در ۴۸ ساعت گذشته، آمار پهپادهای منهدم شده از آغاز تجاوز دشمن آمریکایی، صهیونی با سامانه‌های پدافندی ارتش و سپاه، تحت فرماندهی قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور به ۱۰۹ فروند رسیده است.

در اطلاعیه ارتش آمده است: پهپادها ی پیشرفته دشمن متجاوز، اغلب، پیش از انجام عملیات آفندی مورد اصابت سامانه‌های پدافندی نیروهای مسلح قرار گرفته اند.