اطلاعیه شماره ۲۶ ارتش جمهوری اسلامی ایران؛
انهدام ۵ فروند پهپاد دشمن در ۴۸ ساعت گذشته
در ۴۸ ساعت گذشته ۵ فروند پهپاد دشمن متجاوز توسط سامانههای پدافندی ارتش و سپاه منهدم شده است.
به گزارش ایلنا، ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ۲۶ اعلام کرد با انهدام ۵ فروند پهپاد دشمن متجاوز در ۴۸ ساعت گذشته، آمار پهپادهای منهدم شده از آغاز تجاوز دشمن آمریکایی، صهیونی با سامانههای پدافندی ارتش و سپاه، تحت فرماندهی قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور به ۱۰۹ فروند رسیده است.
در اطلاعیه ارتش آمده است: پهپادها ی پیشرفته دشمن متجاوز، اغلب، پیش از انجام عملیات آفندی مورد اصابت سامانههای پدافندی نیروهای مسلح قرار گرفته اند.