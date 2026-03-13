بیانیه هیات دولت برای قدردانی از حضور حماسی مردم ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس

هیات دولت برای قدردانی از حضور حماسی مردم ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا، متن بیانیه به شرح زیر است:

ملت بزرگ و سرافراز ایران؛

دولت جمهوری اسلامی ایران بر خود لازم می‌داند مراتب تشکر و سپاس صمیمانه خود را از یکایک مردم شریف کشور برای حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس اعلام نماید؛ مردمی که بار دیگر با بصیرت، شجاعت، آرامش، وحدت و ایمان، صحنه‌های پرافتخار دیگری از همبستگی ملی را رقم زدند.

حضور حماسی و پرشکوه شما در مراسم ۲۲ دی، و نیز مشارکت گسترده در مناسبت‌های انقلابی ۲۲ بهمن و ۲۲ اسفند، روز جهانی قدس، نشان داد که این ملت، در بزنگاه‌ها با صلابت می‌ایستد و اجازه نمی‌دهد اراده بدخواهان بر امنیت و آینده کشور سایه بیفکند.

دولت با قدردانی از این همراهی کم‌نظیر، تأکید می‌کند که ادامه حضور آگاهانه و حماسی مردم، سرمایه اصلی کشور برای عبور از تهدیدها و ناکام گذاشتن توطئه‌هاست و این مسیر حضور مردم در میدان تا رفع فتنه و تنبیه متجاوزین با قوت و انسجام ادامه خواهد یافت.

در همین راستا، دولت از رزمندگان خط مقدم که با ایثار و مجاهدت در دفاع از امنیت و عزت ایران اسلامی جانفشانی می‌کنند، و همچنین از رزمندگان نیروی انتظامی و بسیج  و کلیه نیروهای نظامی و امنیتی و امدادگران که شبانه‌روز برای حفظ نظم، امنیت عمومی و آرامش جامعه تلاش می‌ورزند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نماید. فداکاری و هوشیاری این عزیزان، پشتوانه اطمینان‌بخش برای زندگی روزمره مردم و پیشرفت کشور است.

بار دیگر در برابر ملت عزیز ایران دست ادب به سینه گذاشته و سر تعظیم فرود می‌آوریم که با حضور مسئولانه و وحدت‌آفرین خود پیام اقتدار ملی را به روشنی به گوش جهانیان رساندند،و از خداوند متعال، سربلندی ایران اسلامی و سلامتی و توفیق همه خدمتگزاران ملت و نابودی دشمنان را مسئلت داریم.

