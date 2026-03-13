بیانیه هیات دولت برای قدردانی از حضور حماسی مردم ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس

متن بیانیه به شرح زیر است:

ملت بزرگ و سرافراز ایران؛

دولت جمهوری اسلامی ایران بر خود لازم می‌داند مراتب تشکر و سپاس صمیمانه خود را از یکایک مردم شریف کشور برای حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس اعلام نماید؛ مردمی که بار دیگر با بصیرت، شجاعت، آرامش، وحدت و ایمان، صحنه‌های پرافتخار دیگری از همبستگی ملی را رقم زدند.

حضور حماسی و پرشکوه شما در مراسم ۲۲ دی، و نیز مشارکت گسترده در مناسبت‌های انقلابی ۲۲ بهمن و ۲۲ اسفند، روز جهانی قدس، نشان داد که این ملت، در بزنگاه‌ها با صلابت می‌ایستد و اجازه نمی‌دهد اراده بدخواهان بر امنیت و آینده کشور سایه بیفکند.

دولت با قدردانی از این همراهی کم‌نظیر، تأکید می‌کند که ادامه حضور آگاهانه و حماسی مردم، سرمایه اصلی کشور برای عبور از تهدیدها و ناکام گذاشتن توطئه‌هاست و این مسیر حضور مردم در میدان تا رفع فتنه و تنبیه متجاوزین با قوت و انسجام ادامه خواهد یافت.

در همین راستا، دولت از رزمندگان خط مقدم که با ایثار و مجاهدت در دفاع از امنیت و عزت ایران اسلامی جانفشانی می‌کنند، و همچنین از رزمندگان نیروی انتظامی و بسیج و کلیه نیروهای نظامی و امنیتی و امدادگران که شبانه‌روز برای حفظ نظم، امنیت عمومی و آرامش جامعه تلاش می‌ورزند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نماید. فداکاری و هوشیاری این عزیزان، پشتوانه اطمینان‌بخش برای زندگی روزمره مردم و پیشرفت کشور است.

بار دیگر در برابر ملت عزیز ایران دست ادب به سینه گذاشته و سر تعظیم فرود می‌آوریم که با حضور مسئولانه و وحدت‌آفرین خود پیام اقتدار ملی را به روشنی به گوش جهانیان رساندند،و از خداوند متعال، سربلندی ایران اسلامی و سلامتی و توفیق همه خدمتگزاران ملت و نابودی دشمنان را مسئلت داریم.

