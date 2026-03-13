عراقچی:

امیدواریم یونسکو همچنان مواضع قاطع در برابر حملات به میراث تاریخی اتخاذ کند

وزیر امور خارجه ضمن سپاسگزاری از یونسکو به دلیل اتخاذ واکنش نسبت به بمباران کاخ گلستان در ایران، نوشت: امیدواریم یونسکو همچنان مواضع قاطع در برابر حملات به میراث تاریخی اتخاذ کند.

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در حساب ایکس خود نوشت: از یونسکو به‌خاطر واکنش مسئولانه‌اش به بمباران کاخ گلستان، که در فهرست میراث جهانی قرار دارد، تشکر می‌کنم.

امیدواریم یونسکو همچنان مواضعی قاطع و اصولی در برابر حملات دیگری که به میراث فرهنگی ما، از جمله به بناهای تاریخی در اصفهان صورت گرفته است، اتخاذ کند. حفاظت از این بناها موضوعی است که به جامعه بین‌المللی مربوط می‌شود.

