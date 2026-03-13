امیدواریم یونسکو همچنان مواضع قاطع در برابر حملات به میراث تاریخی اتخاذ کند

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در حساب ایکس خود نوشت: از یونسکو به‌خاطر واکنش مسئولانه‌اش به بمباران کاخ گلستان، که در فهرست میراث جهانی قرار دارد، تشکر می‌کنم.