عراقچی:
امیدواریم یونسکو همچنان مواضع قاطع در برابر حملات به میراث تاریخی اتخاذ کند
کد خبر : 1761842
وزیر امور خارجه ضمن سپاسگزاری از یونسکو به دلیل اتخاذ واکنش نسبت به بمباران کاخ گلستان در ایران، نوشت: امیدواریم یونسکو همچنان مواضع قاطع در برابر حملات به میراث تاریخی اتخاذ کند.
به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در حساب ایکس خود نوشت: از یونسکو بهخاطر واکنش مسئولانهاش به بمباران کاخ گلستان، که در فهرست میراث جهانی قرار دارد، تشکر میکنم.
امیدواریم یونسکو همچنان مواضعی قاطع و اصولی در برابر حملات دیگری که به میراث فرهنگی ما، از جمله به بناهای تاریخی در اصفهان صورت گرفته است، اتخاذ کند. حفاظت از این بناها موضوعی است که به جامعه بینالمللی مربوط میشود.