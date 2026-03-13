بعد از اصابت موشک، هیچ تزتزلی در مردم نیست بلکه ایستادگی موج میزند
یک فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به حمله صهیونیست ها به مراسم راهپیمایی صبح امروز گفت: روحیه مردم واقعا عجیب است و هیچ تزلزلی را من در مردم ندیدم بلکه بیشتر شعار دادند خیلی محکم ایستادند.
به گزارش ایلنا، علی مطهری با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به جمعیت راهپیمایان گفت: از زمانی که رژیم صهیونیستی پیدا شد یعنی ۷۷ سال پیش از همان ابتدا کارشان ترور بوده است.
وی ادامه داد: همینجور کارهای آدم کشی را انجام می دادند. یعنی خیلی خلاف انتظار نیست که ما میبینیم وسط راهپیمایی موشک بزنند ولی روحیه مردم واقعا عجیب است و هیچ تزلزلی را من در مردم ندیدم بلکه بیشتر شعار دادند خیلی محکم ایستادند.