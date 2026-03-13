بعد از اصابت موشک، هیچ تزتزلی در مردم نیست بلکه ایستادگی موج می‌زند

بعد از اصابت موشک، هیچ تزتزلی در مردم نیست بلکه ایستادگی موج می‌زند
یک فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به حمله صهیونیست ها به مراسم راهپیمایی صبح امروز گفت: روحیه مردم واقعا عجیب است و هیچ تزلزلی را من در مردم ندیدم بلکه بیشتر شعار دادند خیلی محکم ایستادند.

به گزارش ایلنا، علی مطهری با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به جمعیت راهپیمایان گفت: از زمانی که رژیم صهیونیستی پیدا شد یعنی ۷۷ سال پیش از همان ابتدا کارشان ترور بوده است.

وی ادامه  داد: همینجور کارهای آدم کشی را انجام می دادند. یعنی خیلی خلاف انتظار نیست که ما میبینیم وسط راهپیمایی موشک بزنند ولی  روحیه مردم واقعا عجیب است و  هیچ تزلزلی را  من در مردم ندیدم بلکه بیشتر شعار دادند خیلی محکم ایستادند.

