حضور با اقتدار مردم، طمع دشمنان را ناکام گذاشت

به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی در مسیر راهپیمایی روز قدس، با تاکید بر اینکه یکی از نمادهای ناکامی دشمن حضور مردم در راهپیمایی روز قدس است، گفت: حضور با اقتدار و همبستگی و همدلی مردم، طمع دشمنان را ناکام گذاشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد:در مقاطع مختلفی که کشور به حضور مردم نیاز داشته است و امروز نیز در این شرایط خاصی که آمریکا و اسرائیل به میهن اسلامی ما حمله کردند، آنچه که طمع دشمنان را ناکام می‌کند، حضور با اقتدار و همبستگی و همدلی مردم است.

وی تاکید کرد:ما در جنگی ناخواسته و به دنبال آن در دفاع همه جانبه قرار گرفتیم و طبیعتا در این دفاع همه جانبه تا وقتی که اطمینان حاصل نکنیم که ناکامی دشمنان برای آنها کاملا محسوس است و نسبت به آینده ایران اطمینان پیدا نکنیم، اتفاق جدیدی نمی‌افتد.

وی افزود:تاکیدات رهبر انقلاب نیز ناظر به همین نکته بود که پایان جنگ باید با بقای ایران، اقتدار ایران و عزت ایران همراه باشد و اینکه دشمنان دیگر چنین طمع‌های خامی نسبت به سرزمین ما نداشته باشند.

