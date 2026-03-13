به گزارش ایلنا، احد آزادی‌خواه با اشاره به وضعیت حمل و توزیع نهاده‌های دامی در کشور گفت: در حال حاضر روند انتقال نهاده‌ها از بنادر به نقاط مختلف کشور به صورت عادی در حال انجام است و در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد.

نماینده مردم ملایر در مجلس افزود: البته ممکن است در برخی موارد اتفاقاتی که بر ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای تأثیر می‌گذارد، موجب ایجاد اختلالات کوتاه‌مدت شود، اما این مسائل مانع از ادامه روند انتقال نهاده‌ها نشده است.

آزادی‌خواه ادامه داد: برای مثال در برخی مسیرها از جمله محورهای منتهی به شرایطی ایجاد شد که می‌توانست در جابه‌جایی‌ها اختلال ایجاد کند، اما با مدیریت انجام شده روند حمل‌ونقل به حالت عادی بازگشت.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: از همان روزهای ابتدایی بروز شرایط خاص، با تصمیم دولت، برخی دستگاه‌های اجرایی تعطیل شدند، اما فعالیت گمرکات حتی برای یک ساعت نیز متوقف نشد.

وی تأکید کرد: استمرار فعالیت گمرکات و مدیریت مناسب در حوزه حمل‌ونقل موجب شده است روند تأمین و انتقال نهاده‌های دامی به صورت پیوسته ادامه داشته باشد و در این زمینه نگرانی خاصی وجود ندارد.

