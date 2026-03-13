آزادیخواه:
حمل و توزیع نهادههای دامی از بنادر بدون وقفه ادامه دارد
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با اشاره به روند تأمین نهادههای دامی گفت: با وجود برخی اختلالات مقطعی در ناوگان حملونقل، روند انتقال نهادهها از بنادر به نقاط مختلف کشور به صورت عادی در حال انجام است و گمرکات نیز بدون وقفه فعال هستند.
به گزارش ایلنا، احد آزادیخواه با اشاره به وضعیت حمل و توزیع نهادههای دامی در کشور گفت: در حال حاضر روند انتقال نهادهها از بنادر به نقاط مختلف کشور به صورت عادی در حال انجام است و در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد.
نماینده مردم ملایر در مجلس افزود: البته ممکن است در برخی موارد اتفاقاتی که بر ناوگان حملونقل جادهای تأثیر میگذارد، موجب ایجاد اختلالات کوتاهمدت شود، اما این مسائل مانع از ادامه روند انتقال نهادهها نشده است.
آزادیخواه ادامه داد: برای مثال در برخی مسیرها از جمله محورهای منتهی به شرایطی ایجاد شد که میتوانست در جابهجاییها اختلال ایجاد کند، اما با مدیریت انجام شده روند حملونقل به حالت عادی بازگشت.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: از همان روزهای ابتدایی بروز شرایط خاص، با تصمیم دولت، برخی دستگاههای اجرایی تعطیل شدند، اما فعالیت گمرکات حتی برای یک ساعت نیز متوقف نشد.
به گزارش خانه ملت؛وی تأکید کرد: استمرار فعالیت گمرکات و مدیریت مناسب در حوزه حملونقل موجب شده است روند تأمین و انتقال نهادههای دامی به صورت پیوسته ادامه داشته باشد و در این زمینه نگرانی خاصی وجود ندارد.